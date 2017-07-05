49-летний миллионер Джанлука Вакки стал широко известен благодаря зажигательным танцам вместе со своей экс-возлюбленной Джорджией Габриэле.

За его роскошной жизнью следят порядка 11 миллионов подписчиков, с которыми Вакки изо дня в день делится снимками, способными вызвать зависть даже у самых искушенных подписчиков.

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Июл 17 2017 в 4:03 PDT

Однако, как стало известно, все имущество Джанлуки, включая шикарные яхты, виллы и акции, было арестовано властями Италии. По информации издания Corriere della Sera, Вакки взял в банке Banco BPM кредит на крупную сумму — 10,5 миллионов евро. Но так и не вернул их.

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Июл 5 2017 в 8:28 PDT

Кроме того, западный инсайдер сообщил, что Джанлука хоть и считается официально предпринимателем, на деле таковым не является. «Танцующий миллианер» активно занимается своей раскруткой в соцсетях и работает ди-джеем на вечеринках.