Виктория Боня сменила стиль после переезда в Лондон

«Какой это особенный кайф, вставать до рассвета! У нас время полдень, а я уже столько дел переделала. Как вам мой новый стиль? Я поняла одно, что все мои вещи из Монако можно смело убирать далеко и на долго) Здесь хочется одеваться совсем иначе! Может погода диктует свои правила», — написала она в блоге.