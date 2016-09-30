49-летний миллионер Джанлука Вакки стал широко известен благодаря зажигательным танцам вместе со своей возлюбленной Джорджией Габриэлой

За последний год бизнесмен стал настолько популярен в России, что даже был героем одного из эфиров шоу «Пусть говорят» Андрея Малахова. Харизма, стиль и чувство ритма покорили российских поклонниц, мечтающих завоевать сердце миллионера. Но все знаки внимания со стороны женского пола Вакки отвергал, отмечая, что он влюблен и счастлив с Джорджией.

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Сен 30 2016 в 3:21 PDT

Однако в последнее время поклонники миллионера стали замечать, что он давно не опубликовывал в Instagram фото с возлюбленной. По сообщениям журнала HELLO! танцующая парочка рассталась еще в начале лета. А несколько дней назад папарацци застали Джанлуку, отдыхающим в Майями с вице-мисс Вселенная-2015 Ариадной Гутьеррес.

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Июл 3 2017 в 8:45 PDT

Вакки познакомился с Габриэле четыре года назад на собственной вечеринке. Миллионера не смутила 18-летняя разница в возрасте и он добился расположения девушки. По словам Джанлуки, с появлением в его жизни Джорджии он перестал быть эгоистом: «С появлением в моей жизни Джорджи я стал ставить ее интересы выше своих».