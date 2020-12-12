Полина Гагарина пришла на шоу в кружеве и раскрыла подробности развода

Напомним, Полина Гагарина вышла замуж за Дмитрия Исхакова в 2014 году, а спустя три года подарила супругу дочь Мию. Этот брак стал для певицы вторым. Ее первым мужем был актер Петр Кислов, от которого она родила сына Андрея. Несколько недель назад появились слухи о расставании Гагариной и Исхакова, которые они предпочитали не комментировать. Позже Полина продолжила хранить молчание, а Дмитрий регулярно высказывался на эту тему. Он заявлял, что расстался с женой на дружеской ноте и они вместе будут воспитывать детей (Дмитрий принял сына Полины от первого брака как своего). И каждый его пост, посвященный бывшей жене, пропитан тоской.

К слову, недавно мы писали, как бывший муж Полины Гагариной готов закрутить роман с Юлией Паршутой: «Очень красивая девушка». 42-летний фотограф Дмитрий Исхаков, с которым решила развестись 33-летняя певица Полина Гагарина, заявил, что готов к новым романтическим отношениям.

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