Полина Гагарина пришла на шоу в кружеве и раскрыла подробности развода
Фото: Globallookpress
Полина Гагарина пришла на шоу Ивана Урганта в элегантном боди из кружева и мини-юбке. К образу певице добавили стильную укладку с пробором на одну сторону и яркий вечерний макияж. Поклонники и телеведущий остались в восторге от красоты певицы. В эфире Полина впервые заговорила о разводе с фотографом Дмитрием Исхаковым и раскрыла подробности процесса. Оказалось, что сейчас бывшие супруги поддерживают хорошие отношения ради детей. Делить имущество Полина не намерена, звезда лишь хочет сделать процесс максимально безболезненным для детей. Экс-пара намерена расстаться мирно и спокойно без скандалов и дележки денег. Полина также подчеркнула, что сейчас чувствует прилив сил и полна энергии для выполнения работы.
Фолловеры программы отметили необычайно стильный образ певицы, но их испугала чрезмерная худоба: «Очень худая», «Да накормите ее!!», «Полина красотка», «Завидная невеста снова)», «Шикарна», «Талантливая и красивая», «Какая вы модная, стильная и красивая», «Какая красивая», «Красотка», «Полина супер».
Фото: Globallookpress
Напомним, Полина Гагарина вышла замуж за Дмитрия Исхакова в 2014 году, а спустя три года подарила супругу дочь Мию. Этот брак стал для певицы вторым. Ее первым мужем был актер Петр Кислов, от которого она родила сына Андрея. Несколько недель назад появились слухи о расставании Гагариной и Исхакова, которые они предпочитали не комментировать. Позже Полина продолжила хранить молчание, а Дмитрий регулярно высказывался на эту тему. Он заявлял, что расстался с женой на дружеской ноте и они вместе будут воспитывать детей (Дмитрий принял сына Полины от первого брака как своего). И каждый его пост, посвященный бывшей жене, пропитан тоской.
К слову, недавно мы писали, как бывший муж Полины Гагариной готов закрутить роман с Юлией Паршутой: «Очень красивая девушка». 42-летний фотограф Дмитрий Исхаков, с которым решила развестись 33-летняя певица Полина Гагарина, заявил, что готов к новым романтическим отношениям.
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Фото и видео: @vecherniy_urgant / Instagram
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