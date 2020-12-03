Гагарина в сверкающем платье, Киркоров в золоте и другие звезды на премии «Виктория»
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Полина Гагарина в очередной раз продемонстрировала хрупкую фигуру. Певица появилась на церемонии вручения премии в черном платье с обнаженными плечами, расшитом блестками. Филипп Киркоров, по традиции, сделал ставку на гламур, и нарядился в украшенный золотистым дикором жакет и эффектную шляпу.
Фото: Пресс-служба
Виктория Дайнеко выбрала романтичное платье с обнаженными плечами и пышной юбкой, которое дополнила широким золотым поясом и босоножками на каблуках.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Инна Маликова надела черное мини-платье и колготки в горох, подчеркнувшие ее стройные ноги.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Zivert, известная своим необычным стилем, снова стала самой необычной звездой мероприятия. Певица облачилась в нестандартный наряд и сделала эффектную прическу с косами.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Также на концерте появились Сергей Лазарев, DAVA, Олег Газманов, Денис Клявер, Artik & Asti и многие другие звезды шоу-бизнеса.
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Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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