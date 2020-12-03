passion.ru

Гагарина в сверкающем платье, Киркоров в золоте и другие звезды на премии «Виктория»

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 27

Полина Гагарина

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В Государственном Кремлевском дворце прошла церемония награждения лауреатов Российской национальной музыкальной премии «Виктория — 2020».

Полина Гагарина в очередной раз продемонстрировала хрупкую фигуру. Певица появилась на церемонии вручения премии в черном платье с обнаженными плечами, расшитом блестками. Филипп Киркоров, по традиции, сделал ставку на гламур, и нарядился в украшенный золотистым дикором жакет и эффектную шляпу.

Филипп Киркоров

Фото: Пресс-служба

Виктория Дайнеко выбрала романтичное платье с обнаженными плечами и пышной юбкой, которое дополнила широким золотым поясом и босоножками на каблуках.

Виктория Дайнеко

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Инна Маликова надела черное мини-платье и колготки в горох, подчеркнувшие ее стройные ноги.

Инна Маликова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Zivert, известная своим необычным стилем, снова стала самой необычной звездой мероприятия. Певица облачилась в нестандартный наряд и сделала эффектную прическу с косами.

Zivert

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Также на концерте появились Сергей Лазарев, DAVA, Олег Газманов, Денис Клявер, Artik & Asti и многие другие звезды шоу-бизнеса.

Больше звезд с музыкальной премии «Виктория — 2020» смотрите в нашей фотогалерее.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!