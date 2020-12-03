Гагарина в сверкающем платье, Киркоров в золоте и другие звезды на премии «Виктория»

Полина Гагарина в очередной раз продемонстрировала хрупкую фигуру. Певица появилась на церемонии вручения премии в черном платье с обнаженными плечами, расшитом блестками. Филипп Киркоров, по традиции, сделал ставку на гламур, и нарядился в украшенный золотистым дикором жакет и эффектную шляпу.