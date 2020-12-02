Бывший муж Полины Гагариной готов закрутить роман с Юлией Паршутой: «Очень красивая девушка»

Напомним, Полина Гагарина разводится со вторым мужем Дмитрием Исхаковым после 6 лет брака. Певица и фотограф уже год не живут вместе, но документы она начала оформлять только сейчас. При этом Полина держится так, будто в ее жизни ничего и не случилось. Дмитрий же наоборот не раз публично рассказывал о своих чувствах.

Каждое его фото или видео, связанное с бывшей женой, полно грусти и тоски по разрушившемуся браку. После новости об официальном разводе Дмитрий Исхаков записал обращение к подписчикам. «Дорогие друзья, я должен высказаться. Несмотря на то, что Полина подала на развод, я все еще думаю, что семья — это лучшее, что может случиться с человеком в его жизни», — сказал Исхаков