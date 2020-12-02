Бывший муж Полины Гагариной готов закрутить роман с Юлией Паршутой: «Очень красивая девушка»
Фото: Instagram Дмитрий Исхакова
Дмитрий Исхаков вышел в прямой эфир в Instagram и рассказал, что пытался найти себе девушку на сайтах для знакомств, но ему это пока не удалось. Подписчики решили помочь фотографу устроить личную жизнь и предложили ему обратить внимание на певицу Юлию Паршуту, которая, к слову, похожа на его почти уже бывшую супругу Полину Гагарину. «Новый год отмечу в одиночестве. Вечера провожу в одиночестве: смотрю в окно, слушаю лирическую музыку. Иногда пишу стихи. Давайте искать мне невесту, что еще делать-то? Я вот искал, но не нашел. Почему вспомнили про Юлию Паршуту? Мы незнакомы лично, но она очень красивая девушка», — поделился Исхаков.
Фото: Instagram Юлии Паршуты
Напомним, Полина Гагарина разводится со вторым мужем Дмитрием Исхаковым после 6 лет брака. Певица и фотограф уже год не живут вместе, но документы она начала оформлять только сейчас. При этом Полина держится так, будто в ее жизни ничего и не случилось. Дмитрий же наоборот не раз публично рассказывал о своих чувствах.
Каждое его фото или видео, связанное с бывшей женой, полно грусти и тоски по разрушившемуся браку. После новости об официальном разводе Дмитрий Исхаков записал обращение к подписчикам. «Дорогие друзья, я должен высказаться. Несмотря на то, что Полина подала на развод, я все еще думаю, что семья — это лучшее, что может случиться с человеком в его жизни», — сказал Исхаков
Фото и видео: Instagram
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