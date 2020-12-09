«Это же Клуни»: Дмитрий Исхаков показал, как выглядел до романа с Полиной Гагариной
Фото: Starface
Экс-супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков показал, как выглядел до начала романа с ней. «Меня очень часто просят сбрить бороду. Настолько часто, что я, исчерпав весь арсенал ответов, отмазок и шуток, решил выложить кадр, которому 8 лет. Я тут без бороды и с Павликом, который жив и здоров и по сей день. Что скажете?», — подписал он фото, на котором его трудно узнать.
«Я вообще сначала подумала: кто это Джорджа Клуни выложил? И только потом увидела, что автор поста вы! Да еще и на фото тоже вы», «Борода и прическа меняет людей. Вообще другой человек», «Ну, если честно, с бородой более сексуально», «Намного моложе так», «Для чего-то нового в жизни нужно снова побриться! Без бороды — огонь!», «Не узнала. На фото парниша смазливый, обычный. А с бородой такой индивидуальный, солидный, мужественный, что ли», «Намного моложе без бороды и седины, конечно. Можно оставить этот козырь в рукаве для более поздних лет!», «Сначала посмотрела и не узнала. Потом опять посмотрела и опять не узнала», «Парень-красавец! Замечательная улыбка! Короткая стрижка и без бороды очень замечательно. А вообще-то красоту ничем не испортить», «Хочется обратно приклеить вам бороду и седину», — разошлись во мнении подписчики.
Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина поженились осенью 2014 года, у них родилась дочь Мия. А в 2020-м супруги объявили о расставании. При этом Полина хранит молчание, а Дмитрий регулярно высказывается на эту тему. Он заявлял, что расстался с женой на дружеской ноте и они вместе будут воспитывать детей (Дмитрий принял сына Полины от первого брака как своего). И каждый его пост, посвященный бывшей жене, пропитан тоской.
Несмотря на то, что Полина и Дмитрий уже год не живут вместе, на развод она подала всего несколько недель назад. И тогда фотограф записал очередное послание, в котором в очередной раз отметил, что семья — это лучшее, что с ним было.
Фото и видео: Instagram Дмитрия Исхакова, Starface
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