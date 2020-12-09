«Это же Клуни»: Дмитрий Исхаков показал, как выглядел до романа с Полиной Гагариной

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина поженились осенью 2014 года, у них родилась дочь Мия. А в 2020-м супруги объявили о расставании. При этом Полина хранит молчание, а Дмитрий регулярно высказывается на эту тему. Он заявлял, что расстался с женой на дружеской ноте и они вместе будут воспитывать детей (Дмитрий принял сына Полины от первого брака как своего). И каждый его пост, посвященный бывшей жене, пропитан тоской.

Несмотря на то, что Полина и Дмитрий уже год не живут вместе, на развод она подала всего несколько недель назад. И тогда фотограф записал очередное послание, в котором в очередной раз отметил, что семья — это лучшее, что с ним было.