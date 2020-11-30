Гагарина с подросшим сыном, Киркоров с детьми и другие на показе мультфильма «Полное погружение»
Фото: Пресс-служба
Полина Гагарина появилась на показе в компании 13-летнего сына Андрея. Певица выглядела стильно и элегантно в белой блузке и классических черных брюках. Филипп Киркоров по традиции выбрал более яркий наряд и позировал фотографам с детьми Аллой-Викторией и Мартином, а также отцом Бедросом Филипповичем.
Фото: Пресс-служба
Филиппу Киркорову в мультфильме досталась роль мэра подводного города, а розового дельфина Мию озвучила Полина Гагарина, Алексей Воробьев подарил голос дельфину Дельфи. «Когда есть возможность подарить свой голос персонажу, который мне симпатичен и которого наверняка полюбят дети, — это счастье. Моя дочка уже смотрит мультфильмы и узнает мой голос. Я уже рассказала ей, что я озвучиваю дельфина Мию — по удивительному совпадению, мою дочь тоже зовут Мия», — отметила певица.
Филипп Киркоров: «Озвучивать мультфильм — это работа всегда в удовольствие, в радость, и чтобы детям приятно было. Этот мультфильм, эта премьера — хороший шанс отвлечься от бытовых проблем. Да, нельзя полными залами собираться, но то количество детей, которое я вижу сегодня здесь, как переаншлаг считается. Это очень яркая работа. Это очень красивый, добрый, яркий анимационный фильм о добре и зле. Дети посмотрят и взрослые — мультфильм заряжает очень позитивной энергией. Это все очень нужно, поэтому я, собственно говоря, здесь. И, конечно, будем смотреть с детьми, возьмем школьных друзей, посмотрим хорошей компанией. Этот мультфильм учит добру в наше негативное, циничное время. Может, я говорю, какие-то пафосные вещи, но разноцветный мир морской анимационной жизни, что и жизнь на земле. Только жизнь немного злее, но пусть дети растут и учатся на такой яркой, сочной, живой сказке».
По сюжету дельфин Дельфи живет в Подводном городе, оставшемся от неизвестной древней цивилизации. Он безответно влюблен в красавицу Мию, приемную дочь мэра Города, и мечтает попасть в Гвардию Дельфинов, но его никто не воспринимает всерьез. Однажды Дельфи вместе со своим другом Зеббом попадают в Затопленную крепость и находят там удивительную арку, проплыв через которую, можно стать тем, кем хочешь. Но открытие попадает в руки злейших врагов Дельфинов, мурен, и теперь Подводный Город в опасности. И во всем этом виноват Дельфи — ведь это он пробил дыру в Крепости. Теперь Дельфи необходимо спасти Подводный Город, заслужить уважение жителей и любовь красавицы Мии.
Мультфильм выходит в российский прокат с 3 декабря. Посмотреть расписание и купить билеты можно здесь.
Фото: пресс-служба
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