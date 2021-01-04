Похудевшая Гоар Аветисян показала редкие фото с мужем в мини-день рождения сына

«Вы с мужем классно смотритесь, счастья вам», «У таких классных родителей должно быть много веселых и классных детей!», «Прекрасные, как приятно на вас смотреть. С днем рождения этого сладкого мальчика. Lай бог вам еще много много здоровеньких и счастливых детишек», «Моя дорогая. Поздравляю с полугодием Гаспарчика. Желаю крепкого здоровья малышу и жизни, полной счастья. А тебе желаю безмерного женского счастья», — прокомментировали поклонники Гоар.

Гоар Аветисян стала мамой в июле 2020 года. После родов она похвасталась, что сбросила сразу все что набрала за беременность. После она добавила, что еще никогда в жизни не была такой худой (несколько лет назад она весила 130 кг, — прим. ред.). Через несколько недель после выписки из роддома Гоар впала в депрессию, признавшись, что ненавидит свое тело. «Мне надоело притворяться, показывать себя только с выигрышного ракурсе», — в слезах говорила она.

И недавно, чтобы окончательно избавиться от дряблой кожи и комплексов, Гоар легла под нож пластического хирурга, уменьшив грудь, убрав живот, жир на спине и руках и накачав попу.