«Сбрасывала и набирала 20-40 кг»: Гоар Аветисян показала себя до рекордного похудения

Несколько дней назад Гоар Аветисян пошла на крайние меры в борьбе за стройную фигуру. Она сделала несколько пластических операций, избавившись от жира и обвисшей кожи на груди, животе, руках. Восстановление дается Гоар нелегко, и о непростом периоде она рассказывает в социальной сети.

Но поддерживают ее не все, многие пишут гадости, обзывая и насмехаясь. Аветисян призналась, что после такого потока негатива у нее вообще не остается сил. Ведь многие даже не понимают, какой непростой путь ей пришлось пойти.

И чтобы наглядно показать перемены в себе, визажист показала, какой была несколько лет назад до рекордного похудения. Она призналась, что сотни раз садилась на диеты, сбрасывала и вновь набирала по 20-40 килограммов. Однажды в интервью Регине Тодоренко Гоар призналась, что весила больше 130 килограммов. «Я была самым закомплексованным в мире человеком», — сказала она.