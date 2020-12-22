«Сбрасывала и набирала 20-40 кг»: Гоар Аветисян показала себя до рекордного похудения
Фото: www.instagram.com/goar_avetisyan/
Несколько дней назад Гоар Аветисян пошла на крайние меры в борьбе за стройную фигуру. Она сделала несколько пластических операций, избавившись от жира и обвисшей кожи на груди, животе, руках. Восстановление дается Гоар нелегко, и о непростом периоде она рассказывает в социальной сети.
Но поддерживают ее не все, многие пишут гадости, обзывая и насмехаясь. Аветисян призналась, что после такого потока негатива у нее вообще не остается сил. Ведь многие даже не понимают, какой непростой путь ей пришлось пойти.
И чтобы наглядно показать перемены в себе, визажист показала, какой была несколько лет назад до рекордного похудения. Она призналась, что сотни раз садилась на диеты, сбрасывала и вновь набирала по 20-40 килограммов. Однажды в интервью Регине Тодоренко Гоар призналась, что весила больше 130 килограммов. «Я была самым закомплексованным в мире человеком», — сказала она.
Полгода назад у Гоар родился сын Гаспар. За несколько дней ей удалось сбросить набранные 18 килограммов. «Я никогда не была такой худой», — признавалась молодая мать. Но вскоре у нее началась депрессия. Тело казалось ей ужасным, а позировать все время на красивых картинках, выставляя себя только с выгодного ракурса, надоело.
Но скоро Аветисян выпишут из клиники, и она начнет интенсивный курс восстановления. «Прощайте обвислые живот и грудь. Раньше из-за большого бюста я ходила сгорбившись. Теперь могу держать спину прямо», — говорит счастливая Гоар, превозмогая послеоперационную боль.
Фото и видео: Instagram Гоар Аветисян
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