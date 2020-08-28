Молодая мама Гоар Аветисян гордится фигурой: «Таких стройных ног у меня не было никогда в жизни»

Этим летом известная в социальных сетях визажист Гоар Аветисян, прославиашаяся благодаря своим фирменным преображениям и участию в благотворительности, впервые стала мамой. Склонная к полноте молодая женщина не только сильно не набрала во врремя беременности, но и быстро сбросила вес после рождения сына.

«Как думаете, я переборола страх и зашла в воду ? P.s.: таких стройных ног у меня не было никогда в жизни. Что же будет к следующему лету?», - написала она под летним видео.

Поклонники Гоар отметили, что она выглядит роскошно для молодой мамочки.