Похудевшая после родов Гоар Аветисян впала в депрессию: «Ненавижу свое тело»

В начале июля 27-летняя Гоар Аветисян впервые стала мамой, родив сына Гаспара. Визажист долгие годы боролась с лишним весом, но уже через три недели после появления на свет малыша она избавилась от 18 килограммов. Достижениями в похудении она делилась с подписчиками.

В Instagram популярного блогера постоянно появляются красивые фото: Гоар в разных ярких образах, стройная Гоар с сыном, Гоар в красивых нарядах, подчеркивающих фигуру. Но оказалось, что за стильными фото скрываются страдания молодой матери. Она призналась, что устала демонстрировать себя только с красивой стороны, а показуха для социальной сети вогнала ее в депрессию.

«Я ненавижу свое тело, хоть сейчас и нахожусь в минимальном для себя весе. Посмотрите, какая я жирная сбоку, когда расслабилась», — не сдержала эмоций визажист.