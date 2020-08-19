Похудевшая после родов Гоар Аветисян впала в депрессию: «Ненавижу свое тело»
Фото: www.instagram.com/goar_avetisyan/
В начале июля 27-летняя Гоар Аветисян впервые стала мамой, родив сына Гаспара. Визажист долгие годы боролась с лишним весом, но уже через три недели после появления на свет малыша она избавилась от 18 килограммов. Достижениями в похудении она делилась с подписчиками.
В Instagram популярного блогера постоянно появляются красивые фото: Гоар в разных ярких образах, стройная Гоар с сыном, Гоар в красивых нарядах, подчеркивающих фигуру. Но оказалось, что за стильными фото скрываются страдания молодой матери. Она призналась, что устала демонстрировать себя только с красивой стороны, а показуха для социальной сети вогнала ее в депрессию.
«Я ненавижу свое тело, хоть сейчас и нахожусь в минимальном для себя весе. Посмотрите, какая я жирная сбоку, когда расслабилась», — не сдержала эмоций визажист.
Гоар Аветисян прославилась в Сети благодаря своему таланту визажиста. Она создает яркие образы и накладывает грим, который до неузнаваемости меняет лица людей, но это и является ее фирменной «фишкой». Часто она помогает женщинам, чья внешность пострадала из-за болезни или несчастного случая. Instagram визажиста полон красивых постановочных фото.
Фото и видео: Instagram Гоар Аветисян
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