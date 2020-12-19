Визажистка Гоар Аветисян легла под нож и показала первые фото после операций

Напомним, что в начале июля визажист впервые стала мамой, у нее родился сын Гаспар. И в течение нескольких дней после родов она похудела на 18 килограммов. Тогда она призналась, что никогда раньше не весила так мало. Но вскоре у Гоар Аветисян началась депрессия. «Мне надоело показывать себя только с выгодных ракурсов. Если позировать в анфас, я одна, а если в профиль — совсем другая. Надоело притворяться. Ненавижу свое тело», — в сердцах заявила она.

К слову, недавно мы писали, как похудевшая Гоар Аветисян похвасталась стройной фигурой в зажигательных танцах.