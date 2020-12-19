Визажистка Гоар Аветисян легла под нож и показала первые фото после операций
Фото: @goar_avetisyan / Instagram
Гоар Аветисян много лет борется с лишним весом. В интервью она рассказывала, что в 20 лет весила около 130 килограммов, но потом взяла себя в руки и сильно похудела. Правда, до фигуры мечты, по ее словам она, так и не добралась. Однако в конце года Гоар решила все-таки добиться поставленной цели и легла под нож. Первые фото и видео после операции блогерша опубликовала на своей странице в Instagram, подписав их: «Good bye, висячий живот и грудь и не только ) привет, новое тело мечты. День первый после операции , которую я ждала всю свою сознательную жизнь. Спасибо всем за поддержку. Я вас люблю». Оказалось, что визажист сделала подтяжку груди, липосакцию рук, ног, спины, боков, живота и липофилинг ягодиц. Кадры первых шагов после операции она показала в Stories, напугав подписчиков слабым состоянием.
Фолловеры поспешили поддержать блогершу и написали в комментариях: «Поздравляю, с осуществлением еще одной мечты», «Ничего себе! Го, милая! Поздравляю с исполнением мечты!!!», «Скорейшего восстановления!», «Скорейшего выздоровления Милая. Смотрю и прям чувствую, как ты рада исполнению этой мечты. Все будет хорошо!!!», «Молодец!!!! Я делала липосакцию 4-и раза! И еще сделала бы! Только мне уже отказывают)», «Молодец!!!! Мечты должны сбываться! Скорейшего восстановления», «Скорейшего восстановления».
Фото: @goar_avetisyan / Instagram
Напомним, что в начале июля визажист впервые стала мамой, у нее родился сын Гаспар. И в течение нескольких дней после родов она похудела на 18 килограммов. Тогда она призналась, что никогда раньше не весила так мало. Но вскоре у Гоар Аветисян началась депрессия. «Мне надоело показывать себя только с выгодных ракурсов. Если позировать в анфас, я одна, а если в профиль — совсем другая. Надоело притворяться. Ненавижу свое тело», — в сердцах заявила она.
К слову, недавно мы писали, как похудевшая Гоар Аветисян похвасталась стройной фигурой в зажигательных танцах.
Фото: @goar_avetisyan / Instagram
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