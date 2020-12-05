«Чудесная» Наталья Подольская в эффектном мини приготовила обед для всей семьи

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков воспитывают старшего сына Артемия. Также у Преснякова есть сын от первого брака — Никита. Наталье Подольской интересное положение определенно было к лицу: поклонники не переставали восхищаться внешним видом любимой певицы. 38-летняя артистка в ожидании второго сына от супруга Владимира Преснякова нередко делилась «беременными» образами в Сети. Несмотря на последние сроки Наталья Подольская активно вела светскую жизнь и делилась новыми фото и видео на своей странице в Instagram, где рассказывала о радостях и сложностях во время беременности.

К слову, недавно мы писали, как похудевшая после родов Подольская порадовала фанатов «солнечным» образом в ярко-желтом платье. Наталья Подольская второй раз стала мамой всего полтора месяца назад, но ее фигура уже пришла в прежнюю форму.