«Чудесная» Наталья Подольская в эффектном мини приготовила обед для всей семьи
Фото: @nataliapodolskaya / Instagram
Дважды мама Наталья Подольская не перестает удивлять стильными образами и своей стройной фигурой. На этот раз певица поделилась снимком, сделанным на кухне. Наталья позирует в эффектном мини с цветочным принтом и пышными рукавами. Певица приготовила аппетитный обед для всей семьи и поделилась фотографией блюда. Под снимком Наталья написала: «Режим сейчас такой, что нарядиться домой к обеду- уже праздник! Делюсь с вами рецептом простого и вкусного обеда для всей семьи: потушите филе бедра индейки с луком, морковкой и сметаной, посолите и поперчите по вкусу, добавьте любимый гарнир или свежих сезонных овощей. Поделитесь и вы рецептом своего вкусного домашнего обеда».
Фолловеры остались в восторге от нового снимка Натальи и написали в Сети: «Классная», «Чудесная», «Наташа ты просто красотка платье просто супер», «Очаровательно», «Хорошенькая ! Молодец !!!», «Наталья такая классная, красивая ,милая и мне интересна она ... Красавица мамочка с девичьей фигурой и платье отличное !!».
Фото: @nataliapodolskaya / Instagram
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков воспитывают старшего сына Артемия. Также у Преснякова есть сын от первого брака — Никита. Наталье Подольской интересное положение определенно было к лицу: поклонники не переставали восхищаться внешним видом любимой певицы. 38-летняя артистка в ожидании второго сына от супруга Владимира Преснякова нередко делилась «беременными» образами в Сети. Несмотря на последние сроки Наталья Подольская активно вела светскую жизнь и делилась новыми фото и видео на своей странице в Instagram, где рассказывала о радостях и сложностях во время беременности.
К слову, недавно мы писали, как похудевшая после родов Подольская порадовала фанатов «солнечным» образом в ярко-желтом платье. Наталья Подольская второй раз стала мамой всего полтора месяца назад, но ее фигура уже пришла в прежнюю форму.
Фото: @nataliapodolskaya / Instagram
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