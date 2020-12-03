Похудевшая после родов Подольская порадовала фанатов «солнечным» образом в ярко-желтом платье
Фото: www.instagram.com/nataliapodolskaya/
В конце октября Наталья Подольская и Владимир Пресняков стали родителями еще одного мальчика — у них родился Ваня. Несколько недель спустя молодая дважды мать стала выбираться из дома на светские мероприятия, и поклонники отметили, что она прекрасно выглядит — от набранных килограммов не осталось и следа (во время беременности певица поправилась больше чем на 11 кг).
Наталья Подольская радует поклонников не только образами в праздничных нарядах, в которых появляется на людях, но и нежными образами в повседневной одежде. Кстати, ранее фолловеры певицы отмечали, что во время ожидания второго малыша она стала более стильной, чем раньше.
В очередной раз Наталья доказала, что ей все к лицу. В ее блоге появилась фотография, где она запечатлена в ярко-желтом платье с растительным орнаментом.
Фото: www.instagram.com/nataliapodolskaya/
«Как вам идет этот цвет», «Вы такая солнечная», «Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами! Не знаете, где можно прокачать уверенность, повысить самооценку?», «Платье супер», «Прекрасна как всегда», «Потрясающе красива», — комплименты не заставили себя ждать.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков женаты больше 10 лет. Своего первенца они дождались только через 5 лет после того, как стали мужем и женой. Наталья рассказывала, что ее путь к материнству был непростым. И еще через 5 лет они вновь познали это счастье.
Артисты долго скрывали, что ждут малыша, но от внимательных глаз подписчиков ничего не ускользает. Наталья призналась, что станет мамой, когда срок беременности был уже большим. А ее свекры — Елена и Владимир Пресняковы — в эфире ток-шоу «проболтались», что ждут еще одного внука.
Фото и видео: Instagram Натальи Подольской
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