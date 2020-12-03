Похудевшая после родов Подольская порадовала фанатов «солнечным» образом в ярко-желтом платье

В конце октября Наталья Подольская и Владимир Пресняков стали родителями еще одного мальчика — у них родился Ваня. Несколько недель спустя молодая дважды мать стала выбираться из дома на светские мероприятия, и поклонники отметили, что она прекрасно выглядит — от набранных килограммов не осталось и следа (во время беременности певица поправилась больше чем на 11 кг).

Наталья Подольская радует поклонников не только образами в праздничных нарядах, в которых появляется на людях, но и нежными образами в повседневной одежде. Кстати, ранее фолловеры певицы отмечали, что во время ожидания второго малыша она стала более стильной, чем раньше.

В очередной раз Наталья доказала, что ей все к лицу. В ее блоге появилась фотография, где она запечатлена в ярко-желтом платье с растительным орнаментом.