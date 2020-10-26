«Мы с Ваней едем домой»: Наталья Подольская покорила поклонников нежным фото с новорожденным сыном

Наталья Подольская продолжает радовать своих поклонников фотографиями новорожденного сына Вани от Владимира Преснякова. Поклонники ждали волнительного момента появления малыша на свет не меньше, чем сама мама: во время беременности Наталья делилась счастливыми моментами в своем блоге и рассказывала об ожидании второго сына. У пары также есть старший сын Артем, который очень ждет возвращения мамы с братиком домой. Поклонники Натальи пришли в восторг от видео, в котором Артем признается маме в любви и рассказывает, как он ждет их дома.

Кроме того, поклонники Подольской отметили, что она не стала скрывать новорожденного, как это делают многие звезды, например, Кети Топурия, которая категорически отрицает, что планирует снова стать мамой. А еще Наталья не стала скрывать личика Вани, и все сразу заметили, что малыш — просто копия своего отца.

Сама Наталья не может нарадоваться тому, что стала мамой во второй раз.

«Гордо звучит — Я — мама двух сыновей. Нас таких миллионы. Сегодня мы с Ваней едем домой», — пишет она в своем Instagram.