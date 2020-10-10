Беременная Наталья Подольская показала эффектный и уютный образ для осени
Фото: @nataliapodolskaya / Instagram
Наталье Подольской интересное положение определенно к лицу: поклонники не перестают восхищаться внешним видом любимой певицы. 38-летняя артистка ждет второго сына от супруга Владимира Преснякова и нередко делится «беременными» образами в Сети. Супруга Владимира Преснякова находится уже на последних сроках. Несмотря на это Наталья Подольская активно ведет светскую жизнь и делится новыми фото и видео на своей странице в Instagram, где рассказывает о радостях и сложностях. Под конец рабочей недели Наталья решила отправиться с родной сестрой Юлианой на популярную в Москве выставку современного искусства.
Сегодня такое фото есть у каждого модного инстаграмщика Москвы. Ведь в Новой Третьяковке проходит выставка легендарного Энди Уорхолла . Очень рекомендую взять экскурсию . Впечатления оказались даже лучше, чем я думала. Скоро выложу сториз
— написала Наталья Подольская.
Для выхода в свет Наталья выбрала эффектный и уютный образ. Певица предпочла трикотажное платье цвета алой розы, поверх которого надела жилет с актуальным принтом пэчворк. К модному образу Наталья подобрала лоферы с анималистичными вставками и кожаными ремешками. Конечно, в залах музея звезда ходила в черной маске для соблюдения мер безопасности. После просмотра экспозиции сестры отправились на ужин в один из московских ресторанов.
К слову, недавно мы писали, как 5-летний сын Натальи Подольской устроил зажигательные танцы с сестрами-двойняшками. 38-летняя беременная певица провела уютный семейный вечер дома.
А тебе понравилось новое фото Натальи Подольской? Делись своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @nataliapodolskaya / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!