Беременная Наталья Подольская показала эффектный и уютный образ для осени

Наталье Подольской интересное положение определенно к лицу: поклонники не перестают восхищаться внешним видом любимой певицы. 38-летняя артистка ждет второго сына от супруга Владимира Преснякова и нередко делится «беременными» образами в Сети. Супруга Владимира Преснякова находится уже на последних сроках. Несмотря на это Наталья Подольская активно ведет светскую жизнь и делится новыми фото и видео на своей странице в Instagram, где рассказывает о радостях и сложностях. Под конец рабочей недели Наталья решила отправиться с родной сестрой Юлианой на популярную в Москве выставку современного искусства.