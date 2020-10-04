5-летний сын Натальи Подольской устроил зажигательные танцы с сестрами-двойняшками
Фото: @nataliapodolskaya / Instagram
Первые октябрьские выходные Наталья Подольская решила провести в уютной атмосфере загородного дома. Семья певицы устроила небольшую вечеринку в гостиной, пригласив на нее семью своей сестры Юлианы. Вместе с мужем Владимиром Пресняковым, Юлианой и ее мужем Наталья комфортно устроилась на диване, чтобы посмотреть «концерт» детей. 5-летний сын Натальи Подольской устроил зажигательные танцы с двоюродными сестрами-двойняшками. Под известный трек дети исполнили импровизированный совместный номер и насмешили звездных родителей. Посмотреть на процесс пришла кавалер кинг чарльз спаниель по кличке Бася — питомец устроился рядом с хозяевами и вместе с ним внимательно наблюдал за юными танцорами.
Наталье Подольской интересное положение определенно к лицу: поклонники не перестают восхищаться внешним видом любимой певицы. 38-летняя артистка ждет второго сына от супруга Владимира Преснякова и нередко делится «беременными» образами в Сети. Супруга Владимира Преснякова находится уже на последних сроках. Несмотря на это Наталья Подольская активно ведет светскую жизнь и делится новыми фото и видео на своей странице в Instagram, где рассказывает о радостях и сложностях во время беременности.
Фото: @nataliapodolskaya / Instagram
К слов, недавно мы рассказывали, как Беременная Подольская показала обворожительный образ: «В ожидании... зимы!». 38-летняя певица порадовала фолловеров новым модным аутфитом.
А тебе понравились танцы Артемия Преснякова? Делись своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @nataliapodolskaya / Instagram
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