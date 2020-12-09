Петросян едко ответил хейтерам после выхода его откровенного интервью: «Лягушки расквакаются»
Фото: www.instagram.com/petrosyanevgeny/
Год назад, 9 декабря 2019-го, стало известно, что Евгений Петросян женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. Она стала пятой официальной супругой артиста. И с того времени не утихает шумиха вокруг их семьи. Многие подозревают Брухунову в меркантильности, многие желают ей счастья.
Весной текущего года в Сети появилась информация, что супруги стали родителями. Это Евгений Петросян подтвердил в день своего 75-летия, показав фото с сыном Ваганом, названном в честь деда.
Фото: www.instagram.com/petrosyanevgeny/
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова не рассказывают о личной жизни. Но в интервью с Манучаровым пожилой артист сделал исключение. Он признался. что Татьяна с ним уже 10 лет, что он хотела по-тихому развестись с Еленой Степаненко, но она захотела войны, что ему жаль потерянный с ней дуэт и что ребенка от молодой жены он зачал сам. «Что вы хотите от меня услышать? Что я действующий мужчина? Да, это так. Бывает, что у мужчин и в 30 лет уже ничего не работает. Я не верил, что возможно стать отцом в моем возрасте. Заслуга Тани в том, что она заставила меня поверить в это», — рассказал Петросян.
После выхода программы в эфир, в Сети разгорелись настоящие дебаты. Зрители не поверили в искренность юмориста, многие продолжили обвинять Татьяну в том, что она вышла замуж только ради красивой жизни, которую ежедневно показывает в Instagram.
И теперь Евгений Петросян едко ответил хейтерам. В блоге он опубликовал фото с лягушкой и так подписал его: «Было бы болото, а за лягушками у нас дело не станет, расквакаются дай Боже».
Напомним, брак Евгения Петросяна и Елены Степаненко длился три десятилетия. Они не только были мужем и женой, но и успешно выступали на эстраде. После ухода мужа Елена Степаненко почувствовала себя преданной и оскорбленной. Долгое время они делили огромное общее имущество, и официально развелись в ноябре 2018-го.
В программе «Эмпатия Манучи» Евгений Петросян на вопрос, как долго он шел к решению о разводе, юморист с едва скрываемым раздражением поинтересовался: «Неужели вы думаете, что не было причин для развода? Вы думаете, что Петросян просто в один прекрасный момент просто сбрендил?! Жить захочешь — разведешься!», — резюмировал он.
Фото и видео: Instagram Евгения Петросяна, East News, Starface
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