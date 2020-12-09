Петросян едко ответил хейтерам после выхода его откровенного интервью: «Лягушки расквакаются»

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова не рассказывают о личной жизни. Но в интервью с Манучаровым пожилой артист сделал исключение. Он признался. что Татьяна с ним уже 10 лет, что он хотела по-тихому развестись с Еленой Степаненко, но она захотела войны, что ему жаль потерянный с ней дуэт и что ребенка от молодой жены он зачал сам. «Что вы хотите от меня услышать? Что я действующий мужчина? Да, это так. Бывает, что у мужчин и в 30 лет уже ничего не работает. Я не верил, что возможно стать отцом в моем возрасте. Заслуга Тани в том, что она заставила меня поверить в это», — рассказал Петросян.

После выхода программы в эфир, в Сети разгорелись настоящие дебаты. Зрители не поверили в искренность юмориста, многие продолжили обвинять Татьяну в том, что она вышла замуж только ради красивой жизни, которую ежедневно показывает в Instagram.

И теперь Евгений Петросян едко ответил хейтерам. В блоге он опубликовал фото с лягушкой и так подписал его: «Было бы болото, а за лягушками у нас дело не станет, расквакаются дай Боже».