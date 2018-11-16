Елена Степаненко и Евгений Петросян официально развелись

Сегодня, 16 ноября, Хамовнический суд Москвы официально расторг 33-летний брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката артиста Сергея Жорина.

«Иск был удовлетворен несмотря на то, что Степаненко всячески затягивала бракоразводный процесс. Мы считаем это маленькой, но важной победой», — признался Жорин.