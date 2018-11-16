Елена Степаненко и Евгений Петросян официально развелись

Сегодня, 16 ноября, Хамовнический суд Москвы официально расторг 33-летний брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката артиста Сергея Жорина.
«Иск был удовлетворен несмотря на то, что Степаненко всячески затягивала бракоразводный процесс. Мы считаем это маленькой, но важной победой», — признался Жорин.
Напомним, этим летом Елена Степаненко подала документы на раздел многомиллионного имущества с Петросяном, а затем и сам юморист написал заявление на развод. Адвокат Степаненко подтвердила, что у Евгения Вагановича более чем деловые и дружеские отношения с 29-летней помощницей Татьяной Брухуновой. В Сети ходили еще и слухи о беременности девушки, однако на днях сама Брухунова их опровергла, ни слова при этом не сказав о романе с мужчиной старше себя на 43 года.
Фото: Zamir Usmanov, Natalya Loginova / Global Look Press, Starface, East News, Instagram