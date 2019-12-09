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30-летняя Татьяна Брухунова стала пятой женой Евгения Петросяна

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Евгений Петросян обрел личное счастье в зрелом возрасте

Фото: Instagram

Юморист узаконил отношения со своей молодой помощницей.

74-летний Евгений Петросян женился на своей помощнице — 30-летней Татьяне Брухуновой, об этом сообщает «КП» со ссылкой на свои источники. Татьяна стала пятой официальной женой артиста через год после его развода с Еленой Степаненко.

Счастливый Евгений Петросян

Евгений Петросян и Елена Степаненко прожили в браке 33 года. Их громкий развод начался в 2018 году. Многие винили именно молодую помощницу артиста в том, что она разбила его семью. Татьяна отмечает, что в отношения своего шефа с супругой не вмешивалась, а они давно уже были просто партнерами.

«Брака не было. Просто уважительные отношения. Он был как ребенок, совершенно одинокий. Я стала ему помогать, вошла в его творческую жизнь и бытовую. Спустя некоторое время его жена начала ревновать и выражала она это агрессивно. Она талантливая и яркая женщина, но работать вместе мы не смогли. Душевная близость с Петросяном у нас появилась 6-7 лет назад», — рассказывала в одном из интервью Татьяна.

Татьяна Брухунова несколько лет назад приехала из Тулы, вела скромный образ жизни. После того, как она устроилась на работу системным администратором сайта Петросяна, ее карьера круто пошла в гору. И теперь она работает директором театра юмориста.

За несколько лет Брухунова преобразилась, стала следить за модой и посещать дорогие бутики. Евгений Ваганович не скупится на подарки молодой жене. Инсайдеры рассказали «КП», что бракосочетание Петросяна и Брухуновой состоялось в начале декабря.

В то же время продолжается дележ совместного имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко. СМИ сообщали, что экс-супруги не могут решить, какая часть от 1,5 млрд рублей достанется каждому. На кону также стоят предметы антиквариата и недвижимость.

Фото: Instagram, East News, Starface

Видео: Instagram

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