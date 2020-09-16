Петросян показал сына-младенца в день своего 75-летия: «Ваган Евгеньевич»

«Какое счастье — сын отца, назван в честь деда. Настоящий династия, продолжения рода!», «Класс!», «На маму похож малыш», «Ух, что сейчас начнется! Поздравляю с юбилеем. Любви вам и побольше», «Детки — это счастье! Родителям здоровья и долгих лет!», «Обалдеть, как на Таню похож, молодцы, супер», — посыпались комментарии.

Сегодня же утром молодая супруга Татьяна Брухунова нежно поздравила мужа со знаменательной датой: «С днем рождения, Волшебник», — написала она на своей странице в Instagram и показала редкое фото с супругом.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились в декабре 2019 года. С тех пор к молодой избраннице артиста приковано пристальное внимание общественности. Ей приходится постоянно отбиваться от нападок недоброжелателей, нелестно высказывалась о ней и предыдущая супруга Петросяна Елена Степаненко, с которой он прожил 30 лет.

Слухи о том, что у супругов родился ребенок, появились в марте 2020-го. Петросян и Брухунова подтвердили, что растят первенца.

Напомним, у 75-летнего Петросяна есть 52-летняя дочь Викторина от первой супруги.