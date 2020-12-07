75-летний Евгений Петросян откровенно рассказал о рождении сына: «Не думал, что это возможно»

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова — одна из самых закрытых известных пар. Они не рассказывают о личной жизни и показывают лишь то, что считают нужным показать — без лишних деталей. Год назад Петросян и Брухунова стали мужем и женой (юморист пошел в загс в пятый раз), а через несколько месяцев после этого у них родился сын Ваган.

И теперь Евгений Петросян нарушил молчание и в интервью Вячеславу Манучарову откровенно рассказал о своем позднем счастье, любви и появлении ребенка.

Евгений Петросян признался, что хотел мирного развода с Еленой Степаненко, с которой не только прожил в браке больше трех десятилетий, но долгие годы выступал дуэтом. «Как только пресса вероломно вторглась в мою личную жизнь, я сказал: "Мне жалко дуэт". Я хотел сохранить его и Лене предлагал. У нас было много причин расстаться. Я просил, чтобы она мирно отпустила меня, но она захотела войны», — рассказал артист.