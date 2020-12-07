75-летний Евгений Петросян откровенно рассказал о рождении сына: «Не думал, что это возможно»
Фото: www.instagram.com/petrosyanevgeny/
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова — одна из самых закрытых известных пар. Они не рассказывают о личной жизни и показывают лишь то, что считают нужным показать — без лишних деталей. Год назад Петросян и Брухунова стали мужем и женой (юморист пошел в загс в пятый раз), а через несколько месяцев после этого у них родился сын Ваган.
И теперь Евгений Петросян нарушил молчание и в интервью Вячеславу Манучарову откровенно рассказал о своем позднем счастье, любви и появлении ребенка.
Евгений Петросян признался, что хотел мирного развода с Еленой Степаненко, с которой не только прожил в браке больше трех десятилетий, но долгие годы выступал дуэтом. «Как только пресса вероломно вторглась в мою личную жизнь, я сказал: "Мне жалко дуэт". Я хотел сохранить его и Лене предлагал. У нас было много причин расстаться. Я просил, чтобы она мирно отпустила меня, но она захотела войны», — рассказал артист.
Фото: East News
На вопрос, как он решился стать отцом в 75 лет, Евгений Петросян ответил: «Главное — не терять надежду, верить в свои силы и наращивать их. Я никогда не ходил в спортивный зал, а теперь уже хожу дет 5-6».
Фото: www.instagram.com/petrosyanevgeny/
«Таня со мной уже 10 лет. Она мне во всем помогала, — разоткровенничался Петросян. — И, когда мы познакомились, конечно, я не мог подумать, что мы будем вместе. О детях я думал, что это уже пройденный этап, что это уже невозможно. Заслуга Тани в том, что она заставила меня поверить — и это произошло. Всякое бывает: бывает, что и в 30 лет мужчина не действующий. Я действующий мужчина, корни хорошие».
Во время интервью артист выразил надежду, что будет жить долго и счастливо.
Фото: www.instagram.com/petrosyanevgeny/
Поклонники шоу Вячеслава Манучарова поблагодарили его за интересного, но строгого героя, а зрители программы «Пусть говорят» засомневались в искренность чувств молодой жены Петросяна, отметив, что ей движет только желание жить богато и красиво.
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Фото и видео: Instagram Евгения Петросяна, East News
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