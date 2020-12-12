«Огненная» Нюша зажгла в комбезе из кожи и сменила его на купальник цвета розы

К слову, недавно мы писали, как Нюша прокомментировала интервью Егора Крида и назвала настоящую причину расставания с ним. Нюша считает, что их с Егором Кридом любовь могла бы победить все непреодолимые преграды.

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