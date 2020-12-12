«Огненная» Нюша зажгла в комбезе из кожи и сменила его на купальник цвета розы
Фото: @nyusha_nyusha / Instagram
В новом видео, которое певица опубликовала на своих страницах в социальных сетях, Нюша зажгла в комбезе из кожи и сменила его на купальник цвета розы. В ролике певица исполняет несколько танцевальных движений и демонстрирует безупречную пластику и стройную фигуру. Под бежевый комбез Нюша подобрала открытые стеганные босоножки в цвет всему образу и сделала начос на распущенных длинных волосах. Второй образ, который она стремительно сменила с помощью специальных видеоэффектов, еще больше восхитил фолловеров. Нюша предстала в слитном купальнике с открытой спиной и декором на боках.
Пользователи TikTok остались в восторге от нового видео певицы и написали в комментариях: «Огненная», «Крид оценит», «Вау!», «Крутая, как всегда», «Обожаю тебя», «Классный цвет волос», «Красотка наша», «Прекрасная», «Бомба», «Куколка», «Первая», «Красный купальник», «Нюша крутая», «Красотка», «Богиня».
Фото: @nyusha_nyusha / Instagram
К слову, недавно мы писали, как Нюша прокомментировала интервью Егора Крида и назвала настоящую причину расставания с ним. Нюша считает, что их с Егором Кридом любовь могла бы победить все непреодолимые преграды.
А вам понравилось новое видео Нюши? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @nyusha_nyusha / Instagram
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