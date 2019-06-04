«Я не помню такого»: Нюша прокомментировала интервью Егора Крида и назвала настоящую причину расставания с ним

Около недели назад на канале Юрия Дудя вышло интервью с Егором Кридом, в котором успешный на сегодняшний день музыкант рассказал о том, почему прекратились их отношения с певицей Нюшей. Основной причиной, на его взгляд, было отсутствие денег — якобы родители юной артистки были против их отношений. А во вторник, 4 июня, вышло шоу «Нежный редактор», в котором певица Нюша прокомментировала эти высказывания.

«У всех людей свои комплексы и своя правда. Если он так считает, я ничего не могу с этим поделать. У меня есть совершенно другой взгляд на эту ситуацию, потому что моя причина явно была абсолютно не такой, по которой мы расстались. Поэтому… ну что мне остается… если он так говорит, это значит, что он так считал действительно. Но такого со своей стороны я не видела. И даже если вдруг это было бы так, это никогда не помешало бы мне строить свою личную жизнь. Почему кто-то должен говорить мне как жить? Я вообще очень взрослая девочка, и тогда была взрослой. И было бы странно слушать кого-то со стороны, даже близких», — сообщила Нюша.

«Я встречаю парня. У нас завязываются отношения, у нас есть чувства. Да, я понимаю, что я артист, я самодостаточная девушка, которая сама себя и семью свою содержит. Он, который только переехал в Москву, начинающий артист, и я прекрасно понимаю, что я встречаюсь с человеком, в которого я верю. Если бы я не верила в него, я никогда не провела бы с ним и часа, наверное. Если бы так было, допустим, то зачем мне вообще начинать отношения с а-ля бесперспективным?», — рассуждает она.

«В какой-то степени мы очень совпадали с ним, мировоззрением, и конечно я понимала, что да, просто еще не время. Пройдет какое-то время, и он обязательно добьется успеха с его амбициями. Поэтому скорее, когда он говорил про эти вещи, наверное это были его внутренние комплексы, и он считал, что если это произошло, то из-за того. Но как это может быть для меня причиной, если я абсолютно самодостаточная девушка и изначально на это не смотрела? Мне это не нужно было в принципе. Вообще у меня были другие мотивы, я всегда в поисках абсолютно искренних чувств. Это просто нелогично», — поделилась певица.

Не помнит Нюша и фразы, которая, по словам Егора, поставила точку в их отношениях: «Если честно, я не помню такого момента. Просто был некий пик уже отношений, и возможно я должна была что-то сделать первая. Я наверное решила, что не буду какие-то негативные эмоции оставлять в своей памяти, но вот конкретно такого я не помню, поэтому не могу ничего сказать».

«Наши ценности расходились. Это было самой основной причиной. потому что у него были действительно немного другие ценности на тот момент, и мы не могли найти общий язык», — сообщила она.