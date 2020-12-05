Нюша пришла на шоу в соблазнительном мини и оправдалась за откровенные фото в Сети
Фото: @nyusha_nyusha / Instagram
В новом выпуске программы «Вечерний Ургант» Нюша предстала в изысканном образе — соблазнительном мини из черного бархата и с пышными рукавами. Для съемок стилисты сделали певице строгую прическу — «конский хвост» и яркий вечерний макияж. Из украшений Нюша предпочла массивные сияющие серьги. Во время интервью Ивану Урганту Нюша рассказала об экологичности и важности разумного, сбалансированного потребления. Телеведущий подчеркнул, что певица привлекает внимание к проблеме необычным способом — публикует пикантные фотографии в купальниках, которые сделаны из переработанных рыболовных сетей. Кроме того, певица рассказала немного о новом альбоме, который вот-вот появится в открытом доступе. В процессе интервью Нюша проговорилась, что одним из артистов, участвующем в выпуске альбома стал некий «Егор». Под снимком Нюша написала: «Картина маслом: «Распаковщик, подарок и Иван Ургант», повеселились, потанцевали, обсудили альбом, и...я исполнила трек из моего нового альбома Solaris Es».
Фолловеры остались в восторге от нового стильного образа певицы и написали: «Красотка», «Звездочка наша», «Нюююша, как же вы прекрасны! Умница», «Самая красивая девушка», «Шикарная девушка. У меня не хватает эпитетов, для того чтобы в полном объёме, выразить своё восхищение!!!», «Нюш, ты прелестна», «Платье просто».
К слову, недавно мы писали, как Нюша задорно показала аппетитные формы в сверкающем мини-платье: «К Новому году готова!». 30-летняя популярная певица Нюша в эффектном образе решила зарядить поклонников праздничным настроением.
Фото: @nyusha_nyusha / Instagram
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