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История любви в личных фото: муж Нюши выложил трогательное видео в ее день рождения

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Игорь Сивов и Нюша

Фото: Instagram

Певице исполнилось 30 лет. В честь этого события ее супруг организовал ей неожиданную поездку на море.

Певица Нюша проводит свой день рождения на курорте. Неожиданную поездку на море для любимой организовал ее супруг Игорь Сивов. Он собрал подруг супруги, заказал частный перелет, отель и фуршет. А результатом усилий подtлился в сторис в Instagram.

Нюша с подругами и мужем.

Фото: Instagram/@Igorsivovv

Кроме того с утра он разметил в своем аккаунте видео, собранное из наиболее личных фотографий пары. В нем можно увидеть и свадебные снимки, и кадры из путешествий, и фото, на которых его вторая супруга нежно прижимается к нему.

Игорь Сивов и Нюша поженились в 2017 году. При этом недавно артистка призналась, что фактически увела его от первой супруги и новорожденного ребенка. В 2018 году у пары родилась девочка, которую назвали Симба.

_Фото и видео: Instagram/@Igorsivovv, @nyusha_nyusha

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