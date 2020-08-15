История любви в личных фото: муж Нюши выложил трогательное видео в ее день рождения
Фото: Instagram
Певица Нюша проводит свой день рождения на курорте. Неожиданную поездку на море для любимой организовал ее супруг Игорь Сивов. Он собрал подруг супруги, заказал частный перелет, отель и фуршет. А результатом усилий подtлился в сторис в Instagram.
Фото: Instagram/@Igorsivovv
Кроме того с утра он разметил в своем аккаунте видео, собранное из наиболее личных фотографий пары. В нем можно увидеть и свадебные снимки, и кадры из путешествий, и фото, на которых его вторая супруга нежно прижимается к нему.
Игорь Сивов и Нюша поженились в 2017 году. При этом недавно артистка призналась, что фактически увела его от первой супруги и новорожденного ребенка. В 2018 году у пары родилась девочка, которую назвали Симба.
_Фото и видео: Instagram/@Igorsivovv, @nyusha_nyusha
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