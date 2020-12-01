Нюша задорно показала аппетитные формы в сверкающем мини-платье: «К Новому году готова!»

Отметим, что в начале ноября 2018 года Нюша впервые стала мамой — певица родила дочь Симбу от супруга Игоря Сивова. В форму после родов артистка пришла не сразу, о чем рассказала в Instagram: «СЕМЬ месяцев. Ровно столько прошло с рождения нашей малышки и перерождения моей души и тела. Несмотря на то, что выступать я начала практически сразу, понадобилось время и МНОГО работы над собой, чтобы вернуться к привычной форме. Я наблюдала удивительные изменения своего тела во время беременности и никогда их не стеснялась... внутри всегда чувствовала себя окрыленной. Процесс возвращения в форму для каждой девушки очень индивидуален... Лично я не спешила меняться в первые две недели, изнурять себя тренировками и постепенно вводила специальное питание и спортивные упражнения в свой режим. <...> После рождения малышей ваш рацион питания сильно поменялся? Мой — да, и организм будто сам подсказывает, чего он хочет. Очень полюбила овощи — стала есть как печеные, так и очень много свежих... А еще стала добавлять немного молочной продукции, например, балую себя йогуртом».

Напомним, что в августе Нюше исполнилось тридцать лет. Неожиданную поездку на море для любимой в честь юбилея организовал ее супруг Игорь Сивов. Он собрал подруг супруги, заказал частный перелет, отель и фуршет. А результатом усилий поделился в сториз в Instagram. Кроме того, с утра он разместил в своем аккаунте видео, собранное из наиболее личных фотографий пары. В нем можно увидеть и свадебные снимки, и кадры из путешествий.