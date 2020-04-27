Обвиненный в домашнем насилии Башаров ласково обратился к хейтерам: «Не пишите гневные слова под фото сына»

В комментариях под видеообращением многие поклонники поддержали Марата и выразили надежду, что они с Елизаветой все же помирятся.

На днях Марат Башаров опубликовал в своем микроблоге видео, в котором показал, как он скандалит с бывшей женой Елизаветой Шевырковой. Мать Марселя обвинила экс-супруга в алкоголизме.

Напомним, Елизавета стала третьей женой актера. Их брак не был долгим. Они расстались после того, как Марат избил супругу. Причем, этот брак Марата не был первым, который закончился рукоприкладством актера. Вторая жена Башарова — актриса Екатерина Архарова ушла от него по той же причине меньше чем через год после свадьбы.

В последние дни тема домашнего насилия звучит особенно актуально. Недавно разгорелся скандал вокруг Регины Тодоренко. Певица и телеведущая резко и некорректно выразилась о жертвах домашнего насилия, заявив, что они в какой-то мере сами виноваты в своем бедственном положении. Причем эту мысль Регина выразила дважды в интервью разным изданиям.

После того, как на нее обрушился гнев миллионов пользователей Сети, она извинилась, признав свою ошибку. Но слово, как говорится, не воробей. Компании, рекламным лицом которых была Тодоренко, стали разрывать с ней контракты. Это грозит ей потерей приличных денежных сумм.