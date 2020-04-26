Марат Башаров откровенно рассказал о романе с Татьяной Навкой: «Мы очень любили друг друга»
Фото: Starface
45-летний Марат Башаров — известный ловелас. Актер не скрывает того, что его семейные узы рушились из-за других женщин. Так, состоя в гражданском браке с Елизаветой Круцко, Башаров закрутил роман с фигуристкой Марией Бутырской, а после — со своей партнершей по шоу «Ледниковый период» Татьяной Навкой. Несмотря на то, что слухи о более чем рабочих отношениях между Маратом и Татьяной сразу появились в прессе, лишь сейчас актер поделился своими воспоминаниями об этом периоде своей жизни. «С Таней не сразу было, как с Машей Бутырской. Как-то все по нарастающей пошло и в какой-то момент мы поняли, как связались и переплелись. Я ушел из семьи, Таня ради меня также ушла из семьи, несмотря на то, что они с Сашкой Жулиным прожили очень долго», — рассказал Башаров в шоу «Секрет на миллион».
По признанию актера, отношения с Навкой были связаны и с активной гастрольной деятельностью ледового шоу: «Нас держала общая работа. А затем это все закончилось, и вместе с этим льдом мы поняли: нам придется расстаться, несмотря на то, что мы очень любили друг друга, очень».
Фото: Alexander Keltik/Globallookpress
Марат вспоминает, что его гражданская супруга даже запирала его дома, чтобы сохранить брак: «Было все: по гаражу от нее бегал, люлей получал, запирала меня дома, а я кричал: «Выпусти меня, я хочу к другой». Тем не менее, именно с Круцко ему удалось сохранить дружеские отношения, несмотря на все перипетии в личной жизни: «Лиза знает меня лучше, чем я себя сам».
Первая супруга актера уверяет, что всегда будет защищать своего бывшего избранника. Кроме того, Елизавета, также появившаяся в студии «Секрета на миллион», отметила, что не очень верит в то, что Марат — абьюзер, поднимающий руку на женщин. Однако актер напомнил, что даже ей «прилетало» от него: «Позволь, я тебя перебью. Ну, вот давай, признайся честно. Было! Что, по заднице ты у меня не получала? Только потом ты не бежала сразу в травмпункт, к знакомым. А потом ты не требовала от меня с одной стороны 200 тысяч евро, которые я одной отдал. А вторая получила три квартиры сразу. Такого же не было, Лизочка? Нет! Но получала? Получала».
Фото: Alena Kalita/Russian Look
Напомним, первой официальной супругой Марата Башарова стала актриса Екатерина Архарова, однако брак продлился недолго. В конце 2014 года актер поднял руку на избранницу. Спустя несколько месяцев громкий скандал пришел к логическому завершению — пара получила развод. Последовавший за этим брак с Елизаветой Шевырковой также стал скандальным — в СМИ просочилась информация о том, что спустя несколько месяцев тихой семейной жизни актер сломал супруге нос. После пресса сообщала еще о нескольких инцидентах в семье, но Елизавета терпела и не подавала заявления в полицию. Развелись они только в начале 2019 года. У пары подрастает сын Марсель, более того, Марат заявлял, что, несмотря на развод, они с бывшей супругой живут вместе. Однако на днях Сеть всколыхнуло видео, в котором Елизавета обвиняет актера в алкоголизме: «Ты напился с ребенком, — говорит Елизавета в камеру. — Что ты делаешь с ним? Ты одному ребенку сломал психику. Хочешь и моему? Я не позволю! Я с полицией приеду!». Примечательно, что свидетелем скандала стал трехлетний Марсель.
Фото: Instagram Елизаветы Шевырковой
Более того, позднее Марат опубликовал еще несколько скандальных записей в Instagram, в которых назвал бывшую возлюбленную «подделкой» и заявил, что «эта девушка» осквернила его душу. В настоящее время эти публикации недоступны.
Фото: Instagram, Globallookpress, Starface
Видео: YouTube
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