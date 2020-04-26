Марат Башаров откровенно рассказал о романе с Татьяной Навкой: «Мы очень любили друг друга»

Марат вспоминает, что его гражданская супруга даже запирала его дома, чтобы сохранить брак: «Было все: по гаражу от нее бегал, люлей получал, запирала меня дома, а я кричал: «Выпусти меня, я хочу к другой». Тем не менее, именно с Круцко ему удалось сохранить дружеские отношения, несмотря на все перипетии в личной жизни: «Лиза знает меня лучше, чем я себя сам».

Первая супруга актера уверяет, что всегда будет защищать своего бывшего избранника. Кроме того, Елизавета, также появившаяся в студии «Секрета на миллион», отметила, что не очень верит в то, что Марат — абьюзер, поднимающий руку на женщин. Однако актер напомнил, что даже ей «прилетало» от него: «Позволь, я тебя перебью. Ну, вот давай, признайся честно. Было! Что, по заднице ты у меня не получала? Только потом ты не бежала сразу в травмпункт, к знакомым. А потом ты не требовала от меня с одной стороны 200 тысяч евро, которые я одной отдал. А вторая получила три квартиры сразу. Такого же не было, Лизочка? Нет! Но получала? Получала».