«Ну вы модные»: 6-летние дети Галкина и Пугачевой впечатлили отца стильными нарядами на пикнике

6-летние дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой явились на пикник в модных нарядах и удивили отца своим внешним видом. Лиза позировала на лужайке в легких укороченных брюках в полоску и белой футболке, а Гарри — в джинсовых шортах, футболке, панаме и с биноклем.

«Ну вы модные. Красавцы», — не сдержал эмоций Максим Галкин. «Да, вот так», — ответили дети.