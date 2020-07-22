«Ну вы модные»: 6-летние дети Галкина и Пугачевой впечатлили отца стильными нарядами на пикнике
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/
6-летние дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой явились на пикник в модных нарядах и удивили отца своим внешним видом. Лиза позировала на лужайке в легких укороченных брюках в полоску и белой футболке, а Гарри — в джинсовых шортах, футболке, панаме и с биноклем.
«Ну вы модные. Красавцы», — не сдержал эмоций Максим Галкин. «Да, вот так», — ответили дети.
Обычно семья Максима Галкина и Аллы Пугачевой на лето уезжала в Юрмалу и там проводила все лето, наслаждаясь отдыхом на берегу Рижского залива. Но в этом году из-за закрытых границ звездное семейство вынуждено было остаться дома. Но и здесь им не бывает скучно: Максим Галкин придумывает разные развлечения для сына и дочери.
Ранее Максим показывал, какие эмоции вызвал у Гарри подаренный ему микроскоп, делился видеороликом с развлечениями с детьми в домашнем бассейне, проводил экскурсию для подписчиков по своему цветущему саду.
Фото и видео: Instagram Максима Галкина
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