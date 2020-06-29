71-летняя Алла Пугачева без макияжа блеснула натуральной красотой и собрала комплименты фанатов
Несколько лет подряд Алла Пугачева и Максим Галкин проводили лето в Юрмале. Но теперь из-за закрытых границ вынуждены наслаждаться теплом в Подмосковье. И вместо Рижского взморья на фото Галкина и Пугачевой мелькают красивые места в окрестностях их семейного замка в деревне Грязь.
Алла Пугачева солнечным днем прогулялась на природе и сделала несколько честных селфи, где запечатлела себя практически без косметики. «У меня есть свой лужок, приходи ко мне, дружок», — шутливо подписала фото 71-летняя Примадонна.
«Дружок уже в пути», — тут же откликнулся в комментариях ее супруг Максим Галкин.
«Красивая», «Счастья вам и здоровья», «Боже, люблю вас очень-очень сильно. Самая лучшая на земле», «Красавица», «Какая красивая Алла», «Алла Борисовна, счастья и здоровья вам. Спасибо за позитив», — собрала комплименты блеснувшая натуральной красотой Алла Пугачева.
Ранее Алла Пугачева показала душевные фото с друзьями. Народная артистка устроила посиделки с четой Юдашкиных и с Александром Буйновым, а до этого делась фотографией с кутюрье.
Фото и видео: Instagram Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Starface, Natalya Loginova, Gennadii Usoev, Genrietta Peryan/ Global Look press
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