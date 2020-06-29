71-летняя Алла Пугачева без макияжа блеснула натуральной красотой и собрала комплименты фанатов

Несколько лет подряд Алла Пугачева и Максим Галкин проводили лето в Юрмале. Но теперь из-за закрытых границ вынуждены наслаждаться теплом в Подмосковье. И вместо Рижского взморья на фото Галкина и Пугачевой мелькают красивые места в окрестностях их семейного замка в деревне Грязь.

Алла Пугачева солнечным днем прогулялась на природе и сделала несколько честных селфи, где запечатлела себя практически без косметики. «У меня есть свой лужок, приходи ко мне, дружок», — шутливо подписала фото 71-летняя Примадонна.