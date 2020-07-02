Поцелуи с мужем и дети рядом: Пугачева показала встречу с Галкиным после 3-дневной разлуки

«Возвращение. За последние три месяца впервые отлучился по работе на три дня из Москвы. Вот как ждала семья, приехал брат с женой и детьми и устроили все вместе мне сюрприз!», — рассказал Максим.

«Клевый брат», «Здорово», «Ну какой кайф!», «Лиза — блогерша!», «Семья важнее всего! Здоровья вам и вашим близким, Максим, у вас замечательная семья», «Улыбают ваши фото и видео от души, прелесть. Детки безупречны», «Как у вас по по-домашнему уютно. Атмосфера супер. Лиза блогерша так интересно рассказывает, я аж заслушалась», «Как здорово! Максим, вам повезло с ними, а им с вами, счастья вам!», — последовали комментарии.

Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с 2001 года. Поженились они в 2011-м. И уже много лет сохраняют свою нежность и трогательное отношение друг к другу. Поклонники в Сети отмечают, что, если отношения не похожи на отношения Галкина и Пугачевой, то их вообще не стоит начинать.