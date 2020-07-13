Максим Галкин показал водные развлечения с 6-летними детьми в домашнем бассейне
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/
44-летний Максим Галкин поделился с подписчиками в Instagram новым семейным видео с 6-летними двойняшками Лизой и Гарри. В видео артист показал развлечения с детьми в домашнем бассейне.
В ролика Лиза уверенно держится на доске для плавания, а Гарри — на шее отца.
«Переходим к водным процедурам», — подписал ролик счастливый отец.
«Не знаю, как насчет водной части, но баланс точно на уровне», «Класс, Гарик и Лиза — это чудо-детки, за которыми наблюдать доставляет огромное удовольствие. Они настоящие дети, без выпендрежа и пафоса. Они, по крайней мере через экран, воспитанны, умны и просто божественны», «Счастливая семья», «Ой, дай бог всем так жить, люди! Чтобы так жить, найдите свое дело и вкладывайте туда душу и силы! Прекрасная семья, детишки — огонь, а папулька — молодец!», «Какая у вас фигура! Не закармливает вас Алла Борисовна? Она, кстати, тоже шикарно выглядит», «Дельфины», «Чудесные дети и папа», «Какая красота! Максим Александрович, вы такой молодец! Спасибо, что делитесь!» — написали поклонники семьи Галкиных в комментариях.
А накануне Максим Галкин показывал, как дочь Лиза разговаривает «по-лягушачьи».
Фото и видео: Instagram Максима Галкина
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!