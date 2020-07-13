Максим Галкин показал водные развлечения с 6-летними детьми в домашнем бассейне

44-летний Максим Галкин поделился с подписчиками в Instagram новым семейным видео с 6-летними двойняшками Лизой и Гарри. В видео артист показал развлечения с детьми в домашнем бассейне.

В ролика Лиза уверенно держится на доске для плавания, а Гарри — на шее отца.

«Переходим к водным процедурам», — подписал ролик счастливый отец.