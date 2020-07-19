Максим Галкин показал, как сын радуется новым открытиям: «Папочка, посмотри в микроскоп!»

«Папочка, сенсация! Я из-за этой ленты в микроскоп увидел, как его там? Радугу! Папочка, посмотри, посмотри, посмотри! Там же радуга! Видишь, папочка?!», - радостно кричит своему отцу мальчик. Максим подходит к сыну и тоже присоединяется к процессу изучения.

Поклонники Галкина умиляются тому, насколько ласковыми являются отношения отца и сына.

«Какой мальчик ласковый! Какой красивый 😍😍», «Максим, какие милые у вас дети. Папочка - как это трогательно❤️», «Какой классный паренек растет. Прическа ему очень идет. Сколько восторга и радости. И, конечно, хочется поделиться с папочкой», «Какая искренняя радость у ребенка! И папа 👌», - оставляют комментарии подписчики.

Гарри - сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой. У мальчика также есть сестра-двойняшки Лиза. Дети появились на свет в 2013 году. Их выносила суррогатная мать. Певица призналась, что заморозила биоматериал в 52 года, когда еще была в состоянии иметь детей.