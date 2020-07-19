Максим Галкин показал, как сын радуется новым открытиям: «Папочка, посмотри в микроскоп!»
Фото: Instagram/ @maxgalkinru
Сын Максима Галкина проявляет большой интерес к исследованию мира и изобретательству. Звездный отец уже не раз публиковал в своем Инстаграм кадры, на которых мальчик мастерит «Машины будущего» из конструктора или копает что-то в саду около дома. На этот раз ребенок решил изучить под микроскопом ленту из ткани. Увиденное невероятно воодушевило Гарри: при многократном увеличении юный исследователь увидел, что нити переливаются всеми цветами радуги.
«Папочка, сенсация! Я из-за этой ленты в микроскоп увидел, как его там? Радугу! Папочка, посмотри, посмотри, посмотри! Там же радуга! Видишь, папочка?!», - радостно кричит своему отцу мальчик. Максим подходит к сыну и тоже присоединяется к процессу изучения.
Поклонники Галкина умиляются тому, насколько ласковыми являются отношения отца и сына.
«Какой мальчик ласковый! Какой красивый 😍😍», «Максим, какие милые у вас дети. Папочка - как это трогательно❤️», «Какой классный паренек растет. Прическа ему очень идет. Сколько восторга и радости. И, конечно, хочется поделиться с папочкой», «Какая искренняя радость у ребенка! И папа 👌», - оставляют комментарии подписчики.
Гарри - сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой. У мальчика также есть сестра-двойняшки Лиза. Дети появились на свет в 2013 году. Их выносила суррогатная мать. Певица призналась, что заморозила биоматериал в 52 года, когда еще была в состоянии иметь детей.
Фото и видео: Instagram/@maxgalkinru
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