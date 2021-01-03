«Носовая сестрица!» Куценко поддержал Хилькевич после тяжелой травмы от мужа

Это было самое эпичное 31 декабря. конечно же 2020 года. В общем, сходили мы только что с мужем к врачу, чтобы сделать рентген носа. В итоге... перелом костей носа. Ну, хотя бы без смещения и на этом. Спасибо, 2020ый!!))) мы смеемся))) Доктор мне мне сказал, что теперь нужно быть предельно острожной в течении 2х недель, не кататься на коньках, тюбингах, не тереть нос, и тд. Ну и спать на спине, что очень сложно для меня. А если я не буду соблюдать меры, надломанная кость уедет в сторону, или провалиться. Заголовки прессы пестрят фразами типа «муж зарядил жене с ноги в новогоднюю ночь», «Анна получила удар в лицо в Новый год от своего супруга» и тд. Хочу утешить всех беспокоившихся или злорадствующих и рассказать как это произошло. Время было около 22.30)) мы «провожали старый год»(какая ирония!))), ни грамма алкоголя не было в нашей крови! И что-то в голову мне пришло заснять динамический и эффектный ролик танцев мужа с нашей дочкой))) мой объектив начал скользить по деталями, вот ... в кадр входят танцующие ноги... и тут муж случайно попадает ногой по телефону, который вылетает у меня из рук и летит прям четко мне в нос. Так что все это чистая случайность и стечение обстоятельств 2020го))) Хотя вроде говорят, что случайностей не бывает и для чего-то это нужно было. Может потому что пора уже спать на спине, чтобы поберечь кожу лица?! Или надо было наслаждаться моментом, а не снимать лишь бы что?)) Или не быть мне оператором?? Или давнее желание изменить форму носа подошло к воплощению?!