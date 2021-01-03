«Носовая сестрица!» Куценко поддержал Хилькевич после тяжелой травмы от мужа
Фото: @annakhilkevich / Instagram
О странном прошествии Анна написала в Сети. Оказалось, что во время Новогодней ночи случился неприятный инцидент — муж актрисы Артур Волков игрался с дочкой, а она решила снять процесс на видео для Instagram. Однако развлечение привело к неожиданному концу — супруг случайно попал ногой по телефону, который выскользнул из рук звезды и прилетел ей в нос. В итоге вся семья отправилась в больницу, где ей диагностировали перелом. На утро Артур приготовил Анне питательный суп и всячески оберегал жену от слухов в Сети. Девушку поддержал и друг семьи Гоша Куценко. Оказалось, что звезда тоже получил травму в Новый год: «Ты будешь приятно удивлена!) в ночь на 1.00 часов в 5 утра, уже уснув! Дома! Я совершил дерзкий переворот в кровати, слетел и так же как и ты сломал не раз сломанный НОС! Так я встретил НГ! Так что ты моя Носовая сестрица!».
Фолловеры пожелали Анне скорейшего выздоровления: «Выздоравливайте! Ну и с Новым Годом. Все пройдет, будете со смехом вспоминать!», «Ох уж этот 2020. Хорошо, что без смещения. Выздоравливай!», «Хорошо, что синяков под глазами нет... обычно всегда после перелома под глазами фонари», «Если бы не видео, на котором видна случайность......не доказали бы, что не муж избил», «Желаю всем в Новом году психического здоровья! Будьте счастливы», «Что не делается, все к лучшему. Это новый этап жизни».
Это было самое эпичное 31 декабря. конечно же 2020 года. В общем, сходили мы только что с мужем к врачу, чтобы сделать рентген носа. В итоге... перелом костей носа. Ну, хотя бы без смещения и на этом. Спасибо, 2020ый!!))) мы смеемся))) Доктор мне мне сказал, что теперь нужно быть предельно острожной в течении 2х недель, не кататься на коньках, тюбингах, не тереть нос, и тд. Ну и спать на спине, что очень сложно для меня. А если я не буду соблюдать меры, надломанная кость уедет в сторону, или провалиться. Заголовки прессы пестрят фразами типа «муж зарядил жене с ноги в новогоднюю ночь», «Анна получила удар в лицо в Новый год от своего супруга» и тд. Хочу утешить всех беспокоившихся или злорадствующих и рассказать как это произошло. Время было около 22.30)) мы «провожали старый год»(какая ирония!))), ни грамма алкоголя не было в нашей крови! И что-то в голову мне пришло заснять динамический и эффектный ролик танцев мужа с нашей дочкой))) мой объектив начал скользить по деталями, вот ... в кадр входят танцующие ноги... и тут муж случайно попадает ногой по телефону, который вылетает у меня из рук и летит прям четко мне в нос. Так что все это чистая случайность и стечение обстоятельств 2020го))) Хотя вроде говорят, что случайностей не бывает и для чего-то это нужно было. Может потому что пора уже спать на спине, чтобы поберечь кожу лица?! Или надо было наслаждаться моментом, а не снимать лишь бы что?)) Или не быть мне оператором?? Или давнее желание изменить форму носа подошло к воплощению?!
— написала в Сети Анна Хилькевич.
Напомним, что Актриса Анна Хилькевич и бизнесмен Артур Волков поженились в 2015 году. 20 августа 2018 года они стали родителями во второй раз.
К слову, недавно мы писали, как Анна Хилькевич показала озорную младшую дочку. Актриса рассказала, что Машенька ничуть не уступает характером старшей сестре.
Фото и видео: @annakhilkevich / Instagram
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