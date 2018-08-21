Анна Хилькевич назвала имя новорожденной младшей дочки

20 августа Анна Хилькевич и Артур Волков стали родителями во второй раз — их младшая дочь появилась на свет в подмосковном клиническом центре «Лапино». А через некоторое время актриса опубликовала милый снимок с мужем, на котором он нежно ее целует, и призналась, как решила назвать малышку и почему именно так.

«Имя Маша сильно изменила мою жизнь) думаю, вы понимаете о чем я))) возможно если бы не Мария Белова из Универа, то моя судьба сложилась бы по-другому и, я бы не познакомилась с Артуром....Волковым) прости, милый) это простое и в то же время очень глубокое имя... Ну и плюс Арианна и Мария))) Маша и Яша))) идеально же, согласитесь», — заявила Анна (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).