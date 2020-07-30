Анна Хилькевич поздравила мужа и устроила для него трогательный сюрприз

В среду, 29 июля, бизнесмен Артур Волков отметил 34-летие. В честь этого события его супруга, известная актриса Анна Хилькевич, устроила ему сюрприз. Специально к этому дню она заказала шарики с надписью «С днем рождения, мистер Арчи».

«Любовь на сеновале))) С днем рождения, моя любовь! Я самая счастливая женщина в мире, потому что у меня есть ты», — написала она в блоге.