Анна Хилькевич поздравила мужа и устроила для него трогательный сюрприз
В среду, 29 июля, бизнесмен Артур Волков отметил 34-летие. В честь этого события его супруга, известная актриса Анна Хилькевич, устроила ему сюрприз. Специально к этому дню она заказала шарики с надписью «С днем рождения, мистер Арчи».
«Любовь на сеновале))) С днем рождения, моя любовь! Я самая счастливая женщина в мире, потому что у меня есть ты», — написала она в блоге.
Поклонники в очередной раз восхитились, как гармонично выглядит пара. «Красивые, счастья вам нереального», «Лев и весы, король и Венера», «Поздравляю Вас, будьте счастливы! Нравится Ваша замечательная семья, Вы — образец для подражания! Любите и берегите друг друга», «Прекрасный пример гармоничной пары и семьи, в которой царит любовь! С днем рождения вашего мужа», — комментируют они.
Редакция Passion.ru присоединяется к поздравлениям!
Фото и видео: Instagram/@annakhilkevich
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!