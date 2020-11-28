«Это работа обоих»: Анна Хилькевич поделилась секретом крепких отношений

«Любовь живет три года» - знакомая каждому из нас теория, которую, кстати говоря, поддерживают многие. В нее раньше верила и Анна Хилькевич. По ее словам, в ее жизни даже происходили ситуации, которые подтверждали это правило. Но сейчас актриса убеждена, что эта фраза не имеет ничего общего с реальностью.

«Любовь нужно подпитывать — только так она будет жить. А вот сколько, зависит от желания и стараний обоих», – считает звезда сериала «Барвиха».

Она также отмечает, что самое важное - это «умение говорить друг с другом по душам». Анна убеждена, что со своим партнером обязательно нужно быть друзьями, в этом и есть залог счастливых отношений.