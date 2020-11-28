«Это работа обоих»: Анна Хилькевич поделилась секретом крепких отношений
Фото: @annakhilkevich / Instagram
Звезда сериала «Универ. Новая общага» и ее муж, бизнесмен Артур Волков счастливы в отношениях на протяжении девяти лет, из них семь - в браке. Пара растит двух очаровательных дочек — четырехлетнюю Арианну и двухлетнюю Марию.
Знаменитая блондинка в своем Instagram часто делится с подписчиками историями из личной жизни, дает советы по поводу воспитания детей, рассказывает о взаимоотношениях с супругом. Сегодня девушка опубликовала пост, в котором раскрыла свой секрет многолетней любви.
«Любовь живет три года» - знакомая каждому из нас теория, которую, кстати говоря, поддерживают многие. В нее раньше верила и Анна Хилькевич. По ее словам, в ее жизни даже происходили ситуации, которые подтверждали это правило. Но сейчас актриса убеждена, что эта фраза не имеет ничего общего с реальностью.
«Любовь нужно подпитывать — только так она будет жить. А вот сколько, зависит от желания и стараний обоих», – считает звезда сериала «Барвиха».
Она также отмечает, что самое важное - это «умение говорить друг с другом по душам». Анна убеждена, что со своим партнером обязательно нужно быть друзьями, в этом и есть залог счастливых отношений.
Фото и видео: @annakhilkevich / Instagram
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