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«Это работа обоих»: Анна Хилькевич поделилась секретом крепких отношений

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Анна Хилькевич

Фото: @annakhilkevich / Instagram

Кинодива рассказала о том, что нужно делать для сохранения хороших взаимоотношений с супругом и счастливой семейной жизни.

Звезда сериала «Универ. Новая общага» и ее муж, бизнесмен Артур Волков счастливы в отношениях на протяжении девяти лет, из них семь - в браке. Пара растит двух очаровательных дочек — четырехлетнюю Арианну и двухлетнюю Марию.

Знаменитая блондинка в своем Instagram часто делится с подписчиками историями из личной жизни, дает советы по поводу воспитания детей, рассказывает о взаимоотношениях с супругом. Сегодня девушка опубликовала пост, в котором раскрыла свой секрет многолетней любви.

«Любовь живет три года» - знакомая каждому из нас теория, которую, кстати говоря, поддерживают многие. В нее раньше верила и Анна Хилькевич. По ее словам, в ее жизни даже происходили ситуации, которые подтверждали это правило. Но сейчас актриса убеждена, что эта фраза не имеет ничего общего с реальностью.

«Любовь нужно подпитывать — только так она будет жить. А вот сколько, зависит от желания и стараний обоих», – считает звезда сериала «Барвиха».

Она также отмечает, что самое важное - это «умение говорить друг с другом по душам». Анна убеждена, что со своим партнером обязательно нужно быть друзьями, в этом и есть залог счастливых отношений.

Фото и видео: @annakhilkevich / Instagram

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