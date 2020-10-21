Гоша Куценко заразился коронавирусом: «Ковид — коварнейший персонаж, и мне пришлось его исполнить»
Фото: www.instagram.com/goshakutsenko/?hl=ru
Гоша Куценко расстроил своих поклонников, заявив, что ближайшие спектакли с его участием переносятся на декабрь. Причина оказалась классическая — артист вслед за своими коллегами Кристиной Асмус и другими заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем микроблоге.
«Друзья! Я приболел! Все-таки. Поэтому так складываются обстоятельства, что мы вынуждены перенести спектакли», — предупреждает актер.
«Берегите себя! Ковид - коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить! Носите маски! Держите дистанцию. Не будьте безрассудны. Помогите Себе и Врачам. Они опять взялись за Подвиги!».
Информацию об отмене спектаклей опубликовала в своем аккаунте и его коллега Екатерина Климова.
Подписчики Куценко желают ему здоровья и скорого выздоровления.
«Гоша выздоравливай, я тоже переболел ранее. Прорвёмся», «Выздоравливайте. Сама сейчас лежу под трубками с пневмонией в больнице», «Гоша старина выздоравливай!!! Мы с тобой», «Спать, спать, спать и теплое питье !! Обоняние вернётся само собой , так было приятно слышать запах сигарет под окном. Мммм :) скорейшего выздоровления», «Гоша , выздоравливайте и держитесь , елки палки , этот ковид задолбал».
Гоша Куценко заразился коронавирусом уже во второй раз. О том, что он переболел, актер сообщил в начале октября — в тот раз он перенес болезнь на ногах. Он отметил, что сдал тест на антитела, который оказался положительным.
Несмотря на это, болезнь пришла повторно.
Фото и видео: Instagram Гоши Куценко
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