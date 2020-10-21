Гоша Куценко заразился коронавирусом: «Ковид — коварнейший персонаж, и мне пришлось его исполнить»

Гоша Куценко расстроил своих поклонников, заявив, что ближайшие спектакли с его участием переносятся на декабрь. Причина оказалась классическая — артист вслед за своими коллегами Кристиной Асмус и другими заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем микроблоге.

«Друзья! Я приболел! Все-таки. Поэтому так складываются обстоятельства, что мы вынуждены перенести спектакли», — предупреждает актер.

«Берегите себя! Ковид - коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить! Носите маски! Держите дистанцию. Не будьте безрассудны. Помогите Себе и Врачам. Они опять взялись за Подвиги!».

Информацию об отмене спектаклей опубликовала в своем аккаунте и его коллега Екатерина Климова.