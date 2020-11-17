«От яблоньки не родятся апельсинки»: Анна Хилькевич показала озорную младшую дочку

Анна Хилькевич продолжает радовать своих подписчиков фотографиями и видео своих очаровательных дочек. Сегодня очередь Машеньки — актриса сняла, как девочка развлекается в игровой комнате и рассказала про ее озорной характер.

«Я раньше думала, что Машенька будет таким спокойным, послушным, милым ребенком, где-то немного скучным, и что все обаяние и энергия досталось старшей сестре... но не тут то было! Эта девочка — милейшая хулиганка, без тормозов, которая, как оказалось, очень даже любит быть в центре внимания)) Своего не упустит, но при этом и чужого не возьмет! Не для той дочки я аккаунт создавала, ой не для той», — пишет Анна.