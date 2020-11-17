«От яблоньки не родятся апельсинки»: Анна Хилькевич показала озорную младшую дочку
Фото: www.instagram.com/annakhilkevich/
Анна Хилькевич продолжает радовать своих подписчиков фотографиями и видео своих очаровательных дочек. Сегодня очередь Машеньки — актриса сняла, как девочка развлекается в игровой комнате и рассказала про ее озорной характер.
«Я раньше думала, что Машенька будет таким спокойным, послушным, милым ребенком, где-то немного скучным, и что все обаяние и энергия досталось старшей сестре... но не тут то было! Эта девочка — милейшая хулиганка, без тормозов, которая, как оказалось, очень даже любит быть в центре внимания)) Своего не упустит, но при этом и чужого не возьмет! Не для той дочки я аккаунт создавала, ой не для той», — пишет Анна.
В Instagram все пришли в восторг от малышки:
«Яблочко ведь от яблоньки)) Не могут у яблоньки родиться апельсинки)) Пришло время, и яблочко созрело))», «У нас тоже младшая доченька такая паинька была! Милейший и послушный ребенок, но в 2 года характер начал меняться, и теперь младшая у нас гроза всей семьи! Мы ее так и называем — наша королева», «Мне кажется, сколько б детей не было, каждый новый малыш преподносит сюрпризы и открытия», «Какая же милейшая и светлая», «Замечательная девочка! Ну и, конечно же, как здорово, что у нее такой характер, она очень харизматичная».
Фото и видео: Instagram Анны Хилькевич
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