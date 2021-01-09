Невестка Валерии защитила мужа от хейтеров: «Не позволю лезть в нашу семью»

Напомним, что Лиана и Арсений Шульгины стали родителями в новогоднюю ночь. У пары родилась дочь, которую назвали оригинальным именем. Супруги выбрали для малышки имя Селин. Лиана рассказала пользователям Сети, почему их выбор пал именно на него.

«Солнышко, мы тебя так сильно все ждали! Добро пожаловать в этот прекрасный мир, наша большая любовь! Ты выбрала себе самую красивую дату: 01.01.2021. Ангелочки подсказывали мне. Сеня + Лиана = Селин. Арсений, я тебя очень сильно люблю, спасибо тебе, что ты был рядом все время!», — написала счастливая мамочка.

Арсений Шульгин и Лиана Волкова поженились в конце лета 2020 года после годового романа. Вскоре девушка рассказала в Сети о том, что ждет ребенка.

К слову, недавно мы писали, как невестка Валерии рассказала о сложностях во время первых родов. 22-летняя Лиана Шульгина впервые стала мамой и рассказала о рисках КС во время родов.