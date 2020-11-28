Молодая невестка Валерии показала округлившийся живот в шелковом пеньюаре
Фото: @lianashulginaa / Instagram
Конец октября у семьи Шульгиных стал богат на события: только пара сообщила о беременности Лианы, как уже обрадовала фолловеров первыми фотографиями из новой квартиры. Молодожены жили в одной из квартир в башне «Москва-Сити», однако семья после счастливых новостей о скором рождении ребенка решила переехать в новый дом. В ванной комнате Лиана сделала новый снимок, показав округлившийся живот в шелковом пеньюаре. Во время беременности молодая невестка Валерии старается проводить большую часть времени дома, не утруждая себя лишними хлопотами и с трепетом относясь к своему здоровью.
Фото: @lianashulginaa / Instagram
Напомним, что Арсений — младший сын Валерии и ее бывшего супруга Александра Шульгина. Старший сын певицы Артемий тайно женился летом 2019-го, но пока не сообщалось о том, что у них будет первенец. Дочь Валерии Анна пока не замужем. Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин официально женился на своей 22-летней избраннице Лиане Волковой в конце лета этого года.
К слову, недавно мы писали, как что беременная невестка Валерии Шульгина сменила цвет волос — и теперь она яркая шатенка. 22-летняя избранница Арсения Шульгина похвасталась результатом тонирования в Сети.
Фото и видео: @lianashulginaa / Instagram
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