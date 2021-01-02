Невестка Валерии рассекретила необычное имя дочери и рассказала почему выбрала именно его

Супруги выбрали для малышки необычное и красивое имя Селин. Лиана рассказала пользователям Сети, почему их выбор пал именно на него.

«Солнышко, мы тебя так сильно все ждали!!! Добро пожаловать в этот прекрасный мир, наша большая любовь! Ты выбрала себе самую красивую дату: 01.01.2021. Ангелочки подсказывали мне. Сеня + Лиана = Селин. Арсений, я тебя очень сильно люблю, спасибо тебе, что ты был рядом все время!», — написала счастливая мамочка.

Арсений Шульгин и Лиана Волкова поженились в конце лета 2020 года после годового романа Вскоре девушка рассказала в Сети о том, что ждет ребенка.