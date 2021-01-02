Невестка Валерии рассекретила необычное имя дочери и рассказала почему выбрала именно его
Фото: @lianashulginaa / Instagram
1 января певица Валерия впервые стала бабушкой! Супруга ее младшего сына Арсения Шульгина родила дочь в одном из столичных роддомов. Молодые родители поделились со своими подписчиками фотографиями в Instagram. Они опубликовали на своих страничках одни и те же кадры, на которых держат новорожденную малышку.
Супруги выбрали для малышки необычное и красивое имя Селин. Лиана рассказала пользователям Сети, почему их выбор пал именно на него.
«Солнышко, мы тебя так сильно все ждали!!! Добро пожаловать в этот прекрасный мир, наша большая любовь! Ты выбрала себе самую красивую дату: 01.01.2021. Ангелочки подсказывали мне. Сеня + Лиана = Селин. Арсений, я тебя очень сильно люблю, спасибо тебе, что ты был рядом все время!», — написала счастливая мамочка.
Арсений Шульгин и Лиана Волкова поженились в конце лета 2020 года после годового романа Вскоре девушка рассказала в Сети о том, что ждет ребенка.
Фото и видео: @lianashulginaa / Instagram
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