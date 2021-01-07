Невестка Валерии раскрыла вес через неделю после родов: «До беременности был 45»
Фото: @lianashulginaa / Instagram
1 января певица Валерия впервые стала бабушкой! Супруга ее младшего сына Арсения Шульгина родила дочь в одном из столичных роддомов. Молодые родители поделились со своими подписчиками фотографиями в Instagram. Они опубликовали на своих страничках одни и те же кадры, на которых держат новорожденную малышку. Супруги выбрали для малышки необычное и красивое имя Селин. Через неделю после родов Лиана без стеснений рассказала, как теряет килограммы и приводит организм в норму.
Фото: @lianashulginaa / Instagram
Вместе с малышкой Лиана проводит время дома в Москве. 7 января Лиана опубликовала несколько Stories, в которых раскрыла свой настоящий вес. Оказалось, что до беременности девушка весила 45, а в день родов он составлял 60,9 кг. Сейчас Лиана активно приводит тело к изначальному весу, и уже цифры на весах показывают 54,5 кг. Кроме того, она рассказала, что борется с отеками и ринитом.
Фото: @lianashulginaa / Instagram
Напомним, что Арсений — младший сын Валерии и ее бывшего супруга Александра Шульгина. Старший сын певицы Артемий тайно женился летом 2019-го. Дочь Валерии Анна пока не замужем. Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин официально женился на своей 22-летней избраннице Лиане Волковой в конце лета этого года.
К слову, недавно мы писали, как сын Валерии забрал жену и дочь из роддома. Певица Валерия впервые стала бабушкой 1 января 2021 года.
_Фото: @lianashulginaa / Instagram
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