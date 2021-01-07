Невестка Валерии раскрыла вес через неделю после родов: «До беременности был 45»

Напомним, что Арсений — младший сын Валерии и ее бывшего супруга Александра Шульгина. Старший сын певицы Артемий тайно женился летом 2019-го. Дочь Валерии Анна пока не замужем. Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин официально женился на своей 22-летней избраннице Лиане Волковой в конце лета этого года.

К слову, недавно мы писали, как сын Валерии забрал жену и дочь из роддома. Певица Валерия впервые стала бабушкой 1 января 2021 года.