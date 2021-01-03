«Была тахикардия»: невестка Валерии рассказала о сложностях во время первых родов

Напомним, что Арсений — младший сын Валерии и ее бывшего супруга Александра Шульгина. Старший сын певицы Артемий тайно женился летом 2019-го. Дочь Валерии Анна пока не замужем. Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин официально женился на своей 22-летней избраннице Лиане Волковой в конце лета этого года.

К слову, недавно мы писали, как Арсений Шульгин показал первые фото с новорожденной дочкой: «Комочек счастья». Первые фотографии с женой и дочкой из роддома он опубликовал в своем блоге.