«Была тахикардия»: невестка Валерии рассказала о сложностях во время первых родов
Фото: @lianashulginaa / Instagram
1 января певица Валерия впервые стала бабушкой! Супруга ее младшего сына Арсения Шульгина родила дочь в одном из столичных роддомов. Молодые родители поделились со своими подписчиками фотографиями в Instagram. Они опубликовали на своих страничках одни и те же кадры, на которых держат новорожденную малышку. Супруги выбрали для малышки необычное и красивое имя Селин. Лиана рассказала пользователям Сети, почему их выбор пал именно на него.
Фото: @lianashulginaa / Instagram
Спустя сутки невестка Валерии рассказала о сложностях, которые возникли во время родов. Оказалось, что «у малышки была тахикардия на КТТ, что является одним из показания к КС». Однако врач приняла решение ждать, и спустя 30 минут тахикардия прошла и начался потужной период. О подробностях родов звезда написала в Stories на своей странице в Instagram.
Фото: @lianashulginaa / Instagram
Напомним, что Арсений — младший сын Валерии и ее бывшего супруга Александра Шульгина. Старший сын певицы Артемий тайно женился летом 2019-го. Дочь Валерии Анна пока не замужем. Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин официально женился на своей 22-летней избраннице Лиане Волковой в конце лета этого года.
К слову, недавно мы писали, как Арсений Шульгин показал первые фото с новорожденной дочкой: «Комочек счастья». Первые фотографии с женой и дочкой из роддома он опубликовал в своем блоге.
Фото и видео: @lianashulginaa / Instagram
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