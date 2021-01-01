Арсений Шульгин показал первые фото с новорожденной дочкой: «Комочек счастья»

Арсений Шульгин в своем Instagram показал первые фото со своей новорожденной дочкой. Малышка появилась на свет сегодня, 1 января 2021 года, став идеальным новогодним подарком для родителей и счастливых бабушки и дедушки, Валерии и Иосифа Пригожина.

«01.01.2021. Ты появилась на этот свет. Комочек счастья, плод нашей большущей любви. Спасибо тебе, солнышко. Я тебя очень-очень люблю @lianashulginaa

Лучшее начало года. Лучший подарок на Новый год», — пишет счастливый молодой папа.