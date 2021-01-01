Арсений Шульгин показал первые фото с новорожденной дочкой: «Комочек счастья»
Фото: www.instagram.com/arseniy_shulgin/
Арсений Шульгин в своем Instagram показал первые фото со своей новорожденной дочкой. Малышка появилась на свет сегодня, 1 января 2021 года, став идеальным новогодним подарком для родителей и счастливых бабушки и дедушки, Валерии и Иосифа Пригожина.
«01.01.2021. Ты появилась на этот свет. Комочек счастья, плод нашей большущей любви. Спасибо тебе, солнышко. Я тебя очень-очень люблю @lianashulginaa
Лучшее начало года. Лучший подарок на Новый год», — пишет счастливый молодой папа.
Подписчики наперебой поздравляют молодых родителей:
«Какие вы! Поздравляю!», «Ура! Молодцы!!! Поздравляю!!!», «Какое счастье», «С рождением принцессы ! Лучший подарок на Новый год! Крепкого здоровья малышке», «Поздравляю!!! Здоровья и счастья малышке на радость маме и на гордость папе!!!», «Удачи вам ребята..... Вы молодцы!!! Здоровья вам и вашей малышке!!», «Маленькая принцесса! Поздравляю», «От всего сердца, поздравляю с рождением доченьки. Расти здоровенькой и счастливой», «Какое красивое число и год! Поздравляю», «Поздравляю тебя брат, пусть бог даст здоровья твоей дочери».
Фото и видео: Instagram Арсения Шульгина
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