Беременная невестка Валерии рассказала об отношениях с семьей мужа
Фото: @lianashulginaa / Instagram
Конец октября у семьи Шульгиных стал богат на события: только пара сообщила о беременности Лианы, как уже обрадовала фолловеров первыми фотографиями из новой квартиры. Молодожены жили в одной из квартир в башне «Москва-Сити», однако семья после счастливых новостей о скором рождении ребенка решила переехать в новый дом. Шульгины выбрали роскошный жилой комплекс в Москве с видом на город. После долгожданного переезда Лиана решила рассказать фолловерам о личных взаимоотношениях с родителями Арсения. Девушка подчеркнула, что у них прекрасные взаимоотношения, и они стараются видеться максимально часто, когда Валерия в Москве.
Фото: @lianashulginaa / Instagram
Лиана также подчеркнула, что сейчас находится на 8 месяце беременности, и они уже выбирают имя будущему ребенку. Девушка попросила помощи у подписчиков для определения имени. Лиана также рассказала о страхах, которые обычно преследуют беременных, но уточнила, что не боится сильно за свою фигуру: «Обязательно вернусь в свой вес».
Фото: @lianashulginaa / Instagram
Напомним, что Арсений — младший сын Валерии и ее бывшего супруга Александра Шульгина. Старший сын певицы Артемий тайно женился летом 2019-го, но пока не сообщалось о том, что у них будет первенец. Дочь Валерии Анна пока не замужем. Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин официально женился на своей 22-летней избраннице Лиане Волковой в конце лета этого года.
К слову, недавно мы писали, как беременная невестка Валерии раскрыла секрет успокоения нервной системы. 22-летняя избранница Арсения Шульгина откровенно ответила на вопросы подписчиков.
Фото и видео: @lianashulginaa / Instagram
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