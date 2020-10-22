«Маленькая спортивная травма»: Иосиф Пригожин отвел Валерию к врачу в Дубае

Ранее Иосиф Пригожин и Валерия получили массу негативных комментариев от своих поклонников, которые осудили их отпуск за границей. Некоторые обеспокоились тем, что супруги привезут оттуда коронавирус. Остальные припомнили им заявления о том, что в пандемию у них очень мало денег из-за отмены концертов.

Относительно их отпуска высказался и Сергей Шнуров, который даже посвятил паре стихи.

«Обеднели, обеднели, Все артисты на мели. Концы сводят еле-еле! Или всё-таки свели? Вот, те раз, и здравствуй снова, Йося с Лерой, словно бай, Нет, не на Мальдивах, что вы, Это толко лишь Дубай. Прилетели, нет, не джетом. Отдыхают, как бедняжки, Скромненько совсем бюджетно. Солнцу подставляя ляжки, Шашлычки лежат на блюде, В окнах плещутся моря. Жалко их, конечно, людям, Чем помочь?, - все говорят», опубликовал он свое творчество в Instagram.