«Маленькая спортивная травма»: Иосиф Пригожин отвел Валерию к врачу в Дубае
Фото: www.instagram.com/prigozhin_iosif/
С Валерией, которая сейчас отдыхает в ОАЭ вместе со своим супругом Иосифом Пригожиным, произошла неприятность — в отпуске она получила травму. Об этом рассказал Пригожин в своем блоге и опубликовал прием у врача. Медик на видео производит неизвестные манипуляции с ногой Валерии, ей также потребовался угол.
Состоянием своего кумира обеспокоились поклонники певицы:
«Я читаю комменты с надеждой узнать, что случилось с Валерией и удивляюсь с жестокости и ехидности людей! То деньги, то не молодка! Ну что с Вами ?Люди! Все мы живём по-разному и каждый живет как может и как считает!», «Так не молодка уже скакать то. Внешний вид отреставрировала, а каркас старый», «Не болейте..», «Вы молодец, любимую бережёте и заботитесь о ней. Для многих нас пример!», «Выздоравливайте и берегите себя».
Ранее Иосиф Пригожин и Валерия получили массу негативных комментариев от своих поклонников, которые осудили их отпуск за границей. Некоторые обеспокоились тем, что супруги привезут оттуда коронавирус. Остальные припомнили им заявления о том, что в пандемию у них очень мало денег из-за отмены концертов.
Относительно их отпуска высказался и Сергей Шнуров, который даже посвятил паре стихи.
«Обеднели, обеднели, Все артисты на мели. Концы сводят еле-еле! Или всё-таки свели? Вот, те раз, и здравствуй снова, Йося с Лерой, словно бай, Нет, не на Мальдивах, что вы, Это толко лишь Дубай. Прилетели, нет, не джетом. Отдыхают, как бедняжки, Скромненько совсем бюджетно. Солнцу подставляя ляжки, Шашлычки лежат на блюде, В окнах плещутся моря. Жалко их, конечно, людям, Чем помочь?, - все говорят», опубликовал он свое творчество в Instagram.
Фото и видео: Instagram Иосифа Пригожина
Подписывайтесь на страницы Passion.ruв ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!