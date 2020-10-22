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«Маленькая спортивная травма»: Иосиф Пригожин отвел Валерию к врачу в Дубае

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Иосиф Пригожин, Валерия и Лариса Долина

Фото: www.instagram.com/prigozhin_iosif/

Продюсер и муж Валерии Иосиф Пригожин выложил видео, как врач в отпуске проводит манипуляции с ногой певицы.

С Валерией, которая сейчас отдыхает в ОАЭ вместе со своим супругом Иосифом Пригожиным, произошла неприятность — в отпуске она получила травму. Об этом рассказал Пригожин в своем блоге и опубликовал прием у врача. Медик на видео производит неизвестные манипуляции с ногой Валерии, ей также потребовался угол.

Состоянием своего кумира обеспокоились поклонники певицы:

«Я читаю комменты с надеждой узнать, что случилось с Валерией и удивляюсь с жестокости и ехидности людей! То деньги, то не молодка! Ну что с Вами ?Люди! Все мы живём по-разному и каждый живет как может и как считает!», «Так не молодка уже скакать то. Внешний вид отреставрировала, а каркас старый», «Не болейте..», «Вы молодец, любимую бережёте и заботитесь о ней. Для многих нас пример!», «Выздоравливайте и берегите себя».

Ранее Иосиф Пригожин и Валерия получили массу негативных комментариев от своих поклонников, которые осудили их отпуск за границей. Некоторые обеспокоились тем, что супруги привезут оттуда коронавирус. Остальные припомнили им заявления о том, что в пандемию у них очень мало денег из-за отмены концертов.

Относительно их отпуска высказался и Сергей Шнуров, который даже посвятил паре стихи.

«Обеднели, обеднели, Все артисты на мели. Концы сводят еле-еле! Или всё-таки свели? Вот, те раз, и здравствуй снова, Йося с Лерой, словно бай, Нет, не на Мальдивах, что вы, Это толко лишь Дубай. Прилетели, нет, не джетом. Отдыхают, как бедняжки, Скромненько совсем бюджетно. Солнцу подставляя ляжки, Шашлычки лежат на блюде, В окнах плещутся моря. Жалко их, конечно, людям, Чем помочь?, - все говорят», опубликовал он свое творчество в Instagram.

Фото и видео: Instagram Иосифа Пригожина

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