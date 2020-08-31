Утро невесты и нежные поцелуи: супруга сына Валерии показала новые свадебные фото
Фото: Instagram Лианы Волковой
На этот раз Лиана опубликовала свои фотографии с мамой и продемонстрировала, как она готовилась к бракосочетанию. «Мое утро невесты. Спасибо за то, что ты всегда рядом», — написала новоиспеченная супруга Арсения Шульгина.
Также девушка поделилась с фолловерами романтичными черно-белыми свадебными снимками с сыном Валерии, который нежно целует ее.
«Красивое начало красивой семейной жизни», «Невероятная свадьба, смотрела стори по несколько раз!», «Какие фотки», «Какие красивые и счастливые», «Прекрасный союз двух любящих сердец!», «Боже, какие же вы милые», «Концентрация любви зашкаливает на фото», «Очень нежная и красивая», — пишут пользователи Сети в комментариях к фото.
Напомним, помолвка сына Валерии Арсения Шульгина и его пассии Лианы Волковой состоялась месяц назад, и вот на днях молодожены уже держались за руки на свадебной церемонии. В загс Лиана отправилась в коротком платье-пиджаке и кедах. Для торжественной части новоиспеченная супруга Арсения Шульгина переоделась в воздушное платье цвета шампанского с открытыми плечами.
Торжество устроили в Москве на берегу Живописной бухты в Soho Country Club. На празднике собралось много звездных гостей. Мама жениха вместе с мужем Иосифом Пригожиным наблюдала за церемонией из первого ряда. Одним из самых запоминающихся моментов вечера стал первый танец молодоженов, который они исполнили под песню в исполнении Валерии.
Фото: Instagram
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